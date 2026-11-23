Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerinin zayıflamasıyla haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti. Ons altın 3.600 doların üzerine çıkarak 9 işlem günü süren düşüş serisini sonlandırdı. Gram altın ise yükselişe rağmen 6.000 TL seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Uzmanlar, ons altında toparlanmanın sürmesi halinde 3.712 dolar seviyesinin görülebileceğine dikkat çekiyor.

ONS ALTIN 3.600 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Altının ons fiyatı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü TSİ 07.21 itibarıyla önceki güne göre yüzde 2,4 yükselerek 3.609,20 dolara ulaştı. Böylece altın, önceki seansta yaşadığı kayıpları telafi ederken 9 işlem gününe ulaşan düşüş serisini de sona erdirdi.

Yapay zeka yatırımlarına yönelik geri çekilmenin tetiklediği hisse senedi piyasalarındaki yaygın satış dalgası, yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Faiz artırımına yönelik beklentilerin zayıflaması, altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesini destekledi.

SCOTT BESSENT'TEN FED'E SIKILAŞMA UYARISI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in son enflasyon verilerine karşılık para politikasını çok agresif biçimde sıkılaştırmasının ABD ekonomisini riske atabileceği uyarısında bulundu.

Piyasalarda Fed'in aralık ayında 25 baz puan faiz artırma olasılığı yaklaşık yüzde 93 olarak fiyatlanırken, merkez bankasının faizleri sabit tutma ihtimali ise yaklaşık yüzde 7 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ABD'NİN PCE ENFLASYON VERİSİNDE

Yatırımcılar, Fed'in para politikası görünümüne ilişkin yeni ipuçları elde etmek için ABD'nin son PCE enflasyon raporunu bekliyor. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE verisinin, faiz beklentileri ve altının yönü açısından yakından izlenmesi bekleniyor.

Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar ve yapay zeka odaklı hisse senetlerindeki sert satışların tetiklediği likidite sıkıntısı, geçen hafta altın fiyatlarını 14 ayın en düşük seviyesine taşımıştı.

ALTINDA 3.712 DOLARA KADAR YÜKSELİŞ İHTİMALİ

BullionVault Araştırma Başkanı Adrian Ash, geçmiş fiyat hareketlerinin yol gösterici olması halinde altının son 13 haftada yaşadığı sert düşüşün şimdilik tükenmiş olabileceğini söyledi.

Ash, şirketin yatırımcıları arasında fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirme eğiliminin güçlendiğini gözlemlediklerini belirtti.

Altın fiyatlarının 9 işlem günlük düşüşün ardından yeniden yükselişe geçmesi, piyasalarda toparlanmanın devam edip etmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi.

ALTINDA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik analizde 3.503 dolar civarında geçici bir dip oluştuğuna ilişkin işaretler ortaya çıkarken, spot altının 3.663-3.712 dolar aralığına doğru toparlanmasını sürdürebileceği değerlendiriliyor.

Saatlik MACD göstergesindeki pozitif uyumsuzluk da yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

Öte yandan 3.921 dolardan başlayan düşüş hareketinin Fibonacci geri çekilme analizinde yüzde 38,2 ile yüzde 50 seviyeleri arasındaki bölge, olası yükselişin hedefi olarak öne çıkıyor.

Altının 3.602 dolardaki direnç seviyesini büyük ölçüde aşmasının ardından 3.564 dolar destek seviyesi olarak izleniyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde fiyatların yeniden 3.503 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor.

GRAM ALTIN 5.877 LİRADAN SATILIYOR

Küresel piyasalarda ons altının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yurt içindeki altın fiyatları da yatırımcıların yakın takibine girdi.

23 Kasım 2026 Pazartesi günü TSİ 07.21 itibarıyla gram altın 5.836,70 TL alış ve 5.877,96 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Gram altın, ons fiyatındaki toparlanmaya rağmen 6.000 TL seviyesinin altında kalmayı sürdürüyor. Yurt içindeki altın fiyatlarının yönünde uluslararası piyasalardaki ons altın değeri ile dolar/TL kurunun ortak etkisi belirleyici oluyor.