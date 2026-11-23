Oyuncu Melisa Döngel, İstanbul Bebek'te eğlendiği bir mekanda tartışma yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularıyla karşılaşan Döngel, kavga iddialarını reddederken bir muhabire sert sözlerle tepki gösterdi.

MEKANDA TARTIŞMA YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Melisa Döngel'in Bebek'te gittiği eğlence mekanında bir grupla tartıştığı öne sürüldü. İddiaya göre alkolün de etkisiyle büyüyen tartışma sırasında oyuncunun arkadaşları kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın ardından diğer grubun mekandan ayrıldığı belirtildi.

"ALLAH AŞKINA, SAÇMALAMAYIN"

Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Döngel, kavga ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Muhabirin tartışmaya tanık olduklarını söylemesi üzerine ünlü oyuncu, "Ne alaka ya? Ne saçma ya? Allah aşkına, ne olursunuz bir saçmalamayın" ifadelerini kullandı.

"SENİN İŞİN ZATEN YALAN UYDURMAK"

Gazetecinin sorularına sinirlenen Döngel, "Sen benim canım değil misin? Sen görmüyorsun canım. Görüntülerle beraber konuşalım. Terbiyesizlik yapma yani. Senin işin zaten yalan uydurmak" diyerek tepkisini sürdürdü.