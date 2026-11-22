İstanbul Sarıyer'de güvenlik kameralarına dişi bir aslanın yansıdığı iddiası üzerine başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarına sürpriz bir isim de dahil oldu. Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, bölgede görülen aslanı bulmak için yürütülen çalışmalara katıldı.

USKUMRUKÖY'DE TERMAL KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Uskumruköy'de meydana geldi. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dişi bir aslanın bölgede gezdiğinin tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. İhbarla birlikte olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Sarıyer zabıta ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü arama faaliyetleri sırasında, dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvan ekiplerin termal kameralarıyla da görüntülendi.

MİLLİ FUTBOLCUDAN ÇALIŞMALARA DESTEK

Bölgedeki hareketlilik devam ederken, tesadüf eseri o bölgede bulunan Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın da sahadaki arama çalışmalarına destek vererek takip ettiği belirtildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN PAYLAŞIM

Arama çalışmalarda görüntülenen deneyimli oyuncu, ardından sosyal medya hesabından aslan sevdiği görüntüleri paylaşarak ''Gülücük ve aslan'' emojilerine yer verdi.