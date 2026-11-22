Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında dev derbiye sahne olan mücadelede Beşiktaş Fuzul, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe Tarfin'i 92-88 mağlup ederek haftayı kritik bir zaferle kapattı.

İLK YARIDA SİYAH-BEYAZLI FIRTINA

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Beşiktaş Fuzul, ilk çeyrekte rakibine 29-18'lik üstünlük kurdu. İkinci periyotta da oyun hakimiyetini ve skor avantajını koruyan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 54-35'lik farklı bir üstünlükle girdi.

FENERBAHÇE'NİN DÖNÜŞÜ SONUÇ VERMEDİ

Üçüncü çeyrekte her iki ekip de 19'ar sayı üretince Beşiktaş Fuzul final periyoduna 73-54 önde başladı. Son çeyrekte Fenerbahçe Tarfin farkı eritmeye çalışsa da hata yapmayan ev sahibi ekip, parkeden 92-88 galip ayrıldı.

JASIKEVICIUS VE BALDWIN OYUNDAN ATILDI

Yüksek tempoda geçen derbiye hakem kararları ve diskalifiyeler damga vurdu. Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçın hakemlerine yönelik yoğun itirazları nedeniyle diskalifiye edilerek soyunma odasına gönderildi. Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Wade Baldwin de karşılaşmada ikinci teknik faulünü alarak oyun dışı kaldı.

KARA KARTAL BEŞİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Bu önemli derbi galibiyetiyle Beşiktaş Fuzul ligdeki 5. zaferine imza attı. Deplasmandan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Tarfin ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı.