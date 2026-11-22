ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılamaması halinde 1 Ocak'tan sonra bu ülkeye yönelik askeri saldırı emri verebileceğini belirtti.

"YENİ YILDAN SONRA İRAN'A SALDIRI EMRİ VEREBİLİRİM"

Trump, Fox News'e telefonla verdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İranlı müzakerecileri görüşmeleri oyalamakla suçlayan Trump, anlaşmaya varılamaması halinde yeni yıldan sonra bu ülkeye yönelik askeri saldırı emri verebileceğini söyledi.

Trump, İranlı yetkililerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimler öncesine kıyasla daha saldırgan bir tutum sergilediğini savunarak, müzakerecileri "profesyonel step dansçıları" olarak nitelendirdi.

"GÖRÜŞMELER ANLAMSIZ"

İranlı yetkililerin sürekli konuştuğunu ancak somut bir adım atmadığını öne süren Trump, yürütülen görüşmelerin "anlamsız" olduğunu söyledi.

Trump, İran'ın ABD'nin deniz ablukasını aşmaya çalışması ihtimaline de değinerek, "Umarım denerler, donanmalarının geri kalanı gibi hepsi denizin dibini boylar." ifadesini kullandı.

"İRAN'LA KALICI BİR ANLAŞMA YAPACAĞIM"

Öte yandan önceki gün Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, İran'la ilgili gelişmeler ve ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) veri tabanına yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

İran'da yönetim değişikliği meselesini fazla önemsemediğini belirten Trump, ülkede iki yönetimi "ortadan kaldırdığını" ve şu anda üçüncü grupla muhatap olduklarını savunmuştu.

Trump, "(İran'la) Kalıcı olacak bir anlaşma yapacağım. Kimsenin onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermesine müsaade etmeyeceğim." demişti.