AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi işaret etti. Akar, mevcut açıklamaların seçimlerin zamanında yapılacağı yönünde olduğunu vurguladı.

ERKEN SEÇİM SORUSUNA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ YANITI

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de yayın yapan yerel televizyon kanalı Kay TV'de erken seçim ihtimaline ilişkin konuştu. Türkiye'de seçimlerin planlanan tarihten önce yapılıp yapılmayacağına yönelik değerlendirmede bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Akar, konunun Cumhur İttifakı liderleri arasındaki görüşmelerle netleşeceğini ifade etti. Erken seçim konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yapacağı görüşmelere dikkat çeken Akar, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin karşılıklı konuşmaları ve görüşmeleri ile netleşecek konular. Ancak şu ana kadar yapılan açıklamalar seçimlerin zamanında yapılacağına dair."