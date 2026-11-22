Türk pop müziğinin "Süperstar"ı Ajda Pekkan'ın, eski kayıtlarının dijital platformlarda izinsiz yayımlanmasına karşı açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, sanatçının yazılı izni olmadan yapılan dijital yayınları hukuka aykırı buldu.

DAVA 4 YAPIM ŞİRKETİNE KARŞI AÇILDI

Gazeteci Halit Turan'ın aktardığına göre Pekkan, icracı sanatçı olarak hak sahibi olduğu albüm ve şarkı kayıtlarının YouTube, Spotify ve Apple Music gibi platformlarda kendisinden yazılı izin alınmadan yayımlandığını öne sürerek yargıya başvurdu. Davayı sanatçının avukatı Ergin Akçay açtı.

Davada, plak, kaset ve CD döneminde verilen izin belgelerinin dijital yayın hakkını kapsamadığı savunuldu. Mahkeme, davalı Elenor Plak, Akbaş Müzik, Avrupa Müzik ve Odeon Müzik ile davaya fer'i müdahil olarak katılan Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği'nin (MÜ-YAP) savunmalarını reddederek davanın kabulüne karar verdi.

İLK ŞARKISINDAN BOX SET'E KADAR

Karar, Pekkan'ın 1965'te kaydettiği "Her Yerde Kar Var" ile başlayan ve 35'ten fazla albüm, 45'lik, single ve koleksiyon setine yayılan 373 kaydı kapsıyor. Listede "Bambaşka Biri", "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Petrol", "Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile", "Boş Sokak" ve "Uykusuz Her Gece" gibi şarkılar da bulunuyor.

"Süper Star 1", "Süper Star 2", "Ajda Pekkan 1972", "Pour Lui" ve 1980 Eurovision şarkısının yer aldığı "Pet'r Oil" albümleri ile "Ajda Pekkan Box Set" ve "Ajda Pekkan Koleksiyon" serilerindeki kayıtlar da karar kapsamında yer alıyor.

2001 ÖNCESİ SÖZLEŞMELER DİJİTALİ KAPSAMIYOR

Gerekçeli kararda, internet üzerinden umuma iletim hakkının 2001'de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na girdiği belirtildi. Kararda, o tarihten önce henüz doğmamış bir hakkın devredilemeyeceği ifade edildi.

2001 sonrasında yalnızca plak, kaset, CD ya da LP için verilen izinlerin de dijital yayını kapsamadığı vurgulanan kararda, yapımcının ses kaydı üzerindeki hakkının, icracı sanatçının ayrıca izin vermesi gerekliliğini ortadan kaldırmadığının altı çizildi.

BENZER DAVALAR İÇİN ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Karar, eski kayıtların dijital platformlarda kullanımı konusunda yapımcılar ile sanatçılar arasındaki benzer anlaşmazlıklar için de örnek gösteriliyor.