Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Altın fiyatlarındaki dalgalanma Mardin'de kuyumcu esnafı ve vatandaşların gündeminde. Kuyumcu Mehmet Peker, "Üç liraya aldım, beş lira olduğunda satayım yaklaşımı yanlıştır, zarar ettirir" dedi. Vatandaşlar ise artan geçim ve düğün masrafları karşısında altın almanın giderek zorlaştığını belirterek, "Asgari ücretle çalışanlar için altın almak imkansız" diye konuştu.

Altın piyasasındaki dalgalanmalar Mardin'de de yakından takip ediliyor. Kuyumcu Mehmet Peker, altın alım satımında finansal okuryazarlığın ve uzun vadeli değerlendirmenin önemine dikkati çekti. Geçen yıl fiyatlardaki hızlı yükselişin ardından altına yönelen bazı vatandaşların kısa vadeli kazanç beklentisiyle hareket ettiğini belirten Peker, bu süreçte kredi çeken, otomobilini veya evini satarak altın alanların bugün zarar ettiğini söyledi.

"KISA VADELİ YAKLAŞIM ZARAR ETTİRİR"

Altın fiyatlarındaki istikrarsızlığın yatırımcıları hazırlıksız yakalayabildiğini ifade eden Peker, son yirmi yılda pandemi dönemi ve öncesinde benzer süreçlerin yaşandığını söyledi. Peker, şöyle dedi:

"Altın fiyatlarında çok istikrarsız bir durum seyrediyor. İnsanların da haliyle buna hazırlıksız olmaları, onların da zarar etmesine sebep oluyor. Finans okuryazarlığı olan insanlar bunun farkında. Ama maalesef geleneksel olarak altın alışverişi yapan insanlar kumarvari şekilde yaklaşımda hareket ettikleri için zarar edebiliyor. Ben altının finansal okuryazarlık çerçevesinde alınıp satılmasından yanayım."

Dünya piyasalarının ve ekonomik verilerin takip edilmesinin önemine değinen Peker, fiyatların TL ve dolar bazındaki görünümü ile küresel alımlara işaret etti:

"Biraz da dünya piyasalarını, işte hem ekonomik verileri takip etmeleri onların zarar etmesini engelleyecektir. Yani insanlar sadece TL bazında değerlendiriyor bunu ama dolar bazında baktığımızda son on dört, on beş ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Ama ona rağmen bugün küresel çapta baktığımızda yani dünyaya yön veren ülkeler hala altın alımında birbiriyle yarışıyor. Özellikle Çin olsun, Rusya olsun. Ama tabii bu bu şekilde kalacak anlamına da gelmiyor. İllaki ileriki süreçlerde biraz yatay seyrettikten sonra belli bir süre sonra bir toparlanma bekliyoruz."

"KREDİ ÇEKİP ALTIN ALINMAMALI"

Altının kısa vadede her zaman kazanç sağlamayabileceğini söyleyen Peker, günlük fiyat hareketlerine göre alım satım yapılmasının riskli olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanların günlük kısa vadeli veriler yerine daha uzun vadeli verileri değerlendirmesi gerekiyor. 'Üç liraya aldım, beş lira olduğunda satayım, kar edeyim' yaklaşımı yanlıştır ve zarar ettirir. Altın dediğimiz şey güvenli limandır ama kısa vadede olmayabilir, bazen uzun vade gerektirebilir. Kredi çekip altın alınması gereken bir durum değil. Maaşınızı almışsınızdır, bir miktar tasarruf etmişsinizdir ve paranızı TL'de ya da başka bir yatırım aracında tutmak istemiyorsunuzdur. Altın alıp kenarda tutabilirsiniz. Benim önerim budur."

"ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN ALTIN ALMAK İMKANSIZ"

Mardinli Necmettin Çelik ise altın fiyatlarındaki hareketliliğin dar gelirli vatandaşlara yaramadığını, asgari ücretle çalışanların altın alabilecek durumda olmadığını söyledi.

Parası olanın fiyat düşüşlerinden yararlanabildiğini belirten Çelik, "Bugün asgari ücretle çalışanlar için altın almak imkansız. Ne alabilir ne satabilir. Bu durum zenginlere yaradı, parası olanlara yaradı. Bugün paran varsa alırsın, paran yoksa hiçbir şey yapamazsın. Bu devirde para parayı çekiyor. Biz sadece geçinmeye çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

"DÜĞÜN MALİYETLERİ ARTTI"

Metin Arpa adlı yurttaş da altın fiyatlarındaki düşüşün borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapanlar açısından olumlu olabileceğini söyledi.

Düğün maliyetlerinin yükseldiğine dikkati çeken Arpa, "Borcu olanlara Allah yardım etsin. Dar gelirliler, düğün yapacak olanlar için fiyatların düşmesi biraz daha iyi olur. Artık kimse düğün yapamıyor, evlenemiyor. Bir düğünün maliyeti şu an en az 3 milyon lira. Allah yardımcıları olsun. Ben altın değil, döviz alıyorum. Altının ne olacağı belli olmuyor" dedi.

"ALTIN ALACAK PARA KALMIYOR"

İlkay Öztürk ise aile bütçesindeki giderler nedeniyle altına yatırım yapacak para kalmadığını belirterek, "Çocuklar öğrenci, ekonomik olarak her şey çok pahalı. Markete gittiğiniz zaman her şeyin fiyatı yüksek. Geçen yıl altın üç katına kadar değer kazandı. Haddinden fazla değer kazandığı için düşmesi normal" diye konuştu.

Mardin'de altının düğünlerde ve geleneksel takı alışverişinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Öztürk, fiyatların düşmesinin borcu olanlar açısından avantaj sağlayabileceğini ancak evini veya arabasını satarak altın almaya çalışanları doğru bulmadığını dile getirdi.