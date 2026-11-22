AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit Astsubay Çavuş Gergün için taziye mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şırnak'ın Şenoba beldesinde silah kazası sonucu şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün için başsağlığı mesajı yayımladı. Gergün'e Allah'tan rahmet dileyen Çelik, kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır ve başsağlığı diledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şırnak'ta silah kazasında hayatını kaybeden İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Silah kazası sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesine, yakınlarına ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
Kaynak: AA