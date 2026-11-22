AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şırnak'ta silah kazasında hayatını kaybeden İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Silah kazası sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesine, yakınlarına ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."