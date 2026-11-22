1912'de batan Titanik'in yolcularına ait eşyalar İngiltere'de düzenlenen müzayedede rekor fiyatlara satıldı, BBC'nin haberine göre. En yüksek fiyatı, faciada hayatını kaybeden üçüncü sınıf yolcu Mary Mangan'ın altın cep saati 250 bin sterlinle aldı.

SAAT CESEDİNİN ÜZERİNDE BULUNDU

Saat, 32 yaşındaki İrlandalı Mangan'ın cesedinin üzerinde bulunmuş ve diğer eşyalarıyla birlikte ailesine teslim edilmişti. ABD'ye taşınan Mangan, 1912'nin başında ailesini ziyaret etmek için İrlanda'ya dönmüştü. Saat, Mangan Koleksiyonu'nun diğer parçalarıyla birlikte son haftalarda Titanic Belfast'ta sergilenmişti.

Müzayedenin ikinci yüksek satışı, gemideki ünlü yolculardan Lady Duff Gordon'un taktığı elmas yüzük oldu. Yüzük 140 bin sterline alıcı buldu. Müzayede evine göre saat, üçüncü sınıf bir yolcudan kalan eşyalar arasında, yüzük ise Titanik'ten çıkan mücevherler arasında şimdiye kadarki en yüksek fiyata satıldı.

YOLCUNUN CESEDİNDEN ÇIKAN MEKTUP

Birinci sınıf yolcu Ramon Artagaveytia Gomez'in cesedinden çıkarılan, suyla lekelenmiş mektup da 80 bin sterline satıldı. Titanik'in antetli kâğıdına İspanyolca yazılan mektup, geminin boya renklerinden sıcaklığına ve yemekteki yolcu sayısına kadar pek çok ayrıntıyı anlatıyor. Mektup, birinci sınıf yolcuların İngilizce dışında bir dilde yazdığı ender belgelerden biri. Satışa çıkan 100'ü aşkın Titanik eşyası arasında 27 bin sterline satılan bir sigorta belgesi ve 45 bin 500 sterline alıcı bulan ender bir bilet de vardı.

TELSİZCİNİN KARTPOSTALI 32 BİN STERLİN

Batış sırasında görevinin başından ayrılmayarak imdat çağrıları gönderen ve hayatını kaybeden kıdemli telsiz operatörü Jack Phillips'in kız kardeşi Elsie'ye yazdığı kartpostal da yaklaşık 32 bin sterline satıldı. Kartpostal, gemi Southampton limanındayken, faciadan dört gün önce yazılmıştı.

Wiltshire'daki Henry Aldridge and Son müzayede evinden Andrew Aldridge, toplam satışın 1 milyon sterlini rahatlıkla aştığını ve bunun büyük bölümünü Titanik eşyalarının oluşturduğunu söyledi. Aldridge, "Hikayeye ilgi küresel, müşterilerim dünyanın dört bir yanından geliyor. Fiyatlar konuya duyulan kalıcı ilgiyi gösteriyor" dedi. Titanik, 15 Nisan 1912'de Kuzey Atlantik'te bir buzdağına çarparak batmış, yaklaşık 1.500 kişi hayatını kaybetmişti.