Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği ile yaşanan vize sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiğini belirten Fidan, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Vize serbestliğinin hayata geçmesi için tamamlanması gereken birkaç adım kaldığını söyleyen Bakan Fidan, bu konuların Meclis'ten geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Fidan, söz konusu yasal düzenlemelere yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

FİDAN: AVRUPA BİRLİĞİ OLMASA, BELKİ VİZE SORUNUMUZ OLMAYACAK

Fidan, Tgrt Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yapısal en büyük sorun Avrupa devletlerinin hepsinin bizimle ilişkileri. Avrupa Birliği diye bir yapı olmasa biz Avrupa’dan belki bu ülkelerin yarısından fazlasıyla vize sorunumuz olmayacak. Ama Avrupa Birliği ortak karar alıp Schengen bölgesine işi soktuğu için biz Schengen’e vizesine tabi ülke durumuna düşmüş durumdayız.

AB’de 2025 rakamlarıyla her 100 başvurudan 85 ve 86'sı kabul ediliyor. 14-15'i kabul edilmiyor. 1.2-1.3 milyon vatandaşımız vize için başvuruyor. Aşağı yukarı işte 1 milyon küsur vize veriliyor ama verilemeyenler de oluyor.

"AŞIRI SAĞIN GÖÇ POLİTİKALARI NEDENİYLE VİZE POLİTİKALARINDA FRENE BASTILAR"

Diğer taraftan Avrupa’da özellikle aşırı sağın göç politikaları üzerinden hükümetlere yüklenmesi ve bir taban bulması birçok hükümeti vize politikalarında aşırı fren basmaya itmiş durumda. Özellikle genç nüfus bundan etkileniyor. Öğrenci hareketliliğine gelen kısıtlamalar var.

"MUAZZAM BİR MÜDAHALEDE BULUNUYORUZ"

Özellikle belli kabulleri alan kardeşlerimizin daha geç vize aldığını gördükçe bunlara hem merkezden hem yerelden muazzam bir müdahalede bulunuyoruz. Şimdi Avrupa Birliği bunun farkında, yani buradan bizim bir noktaya evrilmemiz gerekiyor. Buna yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu vize serbestliğinin hayata geçmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var. Meclisten geçirmemiz gerekiyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ"

Bunun yapılması için Cumhurbaşkanımız da talimat verdi. Kurumlar arası çalışmalar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey’in başkanlığında da bitmiş durumda. Şu anda hazırlanan taslağı yakında bitirip Avrupalılarla teknik düzeyde konuşuyor bizim AB Başkanlığı’ndaki ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki arkadaşlarımız. Böyle yürüyen teknik süreçleri de var.”