İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea deplasmanına konuk olan Leeds United, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-1'lik görkemli bir galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip, bu sonuçla birlikte Stamford Bridge'de Aralık 1999'dan bu yana ilk kez kazanma başarısı gösterdi.

CHELSEA ÖNE GEÇTİ, LEEDS GERİ DÖNDÜ

Stamford Bridge'de oynanan müsabakaya ev sahibi Chelsea etkili başladı ve 25. dakikada Emmanuel Emegha'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak Leeds United'ın bu gole cevabı gecikmedi. Konuk ekip, yalnızca 3 dakika sonra, 28. dakikada Noah Okafor ile skora 1-1'lik dengeyi getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA LEEDS FIRTINASI

Karşılaşmanın ikinci devresinde oyunun kontrolünü tamamen eline alan Leeds United, 53. dakikada kazanılan penaltı atışında Dominic Calvert-Lewin'in topu ağlara göndermesiyle 2-1 öne geçti. Üstünlüğünü pekiştirmek isteyen konuk ekipte 58. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Noah Okafor, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü ise uzatma dakikalarında 90+2'de Brenden Aaronson söyledi ve skor tabelasını 4-1 olarak belirledi.

27 YIL SONRA KAZANDILAR

Stamford Bridge'de Aralık 1999'dan beri süren galibiyet hasretine tarihi bir skorla son veren Leeds United, puanını 17'ye yükseltti. Sahasında ağır bir yenilgi alan Chelsea ise 16 puanda kaldı. Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea, Nottingham Forest deplasmanında puan arayacak. Leeds United ise taraftarı önünde Coventry City'yi konuk edecek.