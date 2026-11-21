Galatasaray Başkan Vekili Maruf Güneş, Süper Lig'de 2-1 kazanılan Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''BAŞAKŞEHİR'E TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Stadını açan RAMS Başakşehir Kulübü'ne teşekkür eden Maruf Güneş, "Başakşehir'e teşekkür ediyorum. Zor zamanımızda yanımızda oldular. Burada bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir İstanbul gününde 3 puanı almamızda yanımızda oldular. Samsunspor'da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Bizi çok zorladılar. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

''DAVRANIŞLARINI YAKIŞTIRAMADIK''

Hakeme tepki gösteren Maruf Güneş, "Egosunu tatmin etmek isteyen, rol çalarak hareket etmek isteyenlerin bulunması gereken yer değil saha! Ali Şansalan'ın oyuncularımıza maçın içindeki söylemlerini, davranışlarını yakıştıramadık." ifadelerini kullandı.

''BUNUN KALDIRILMASINI İSTEYECEĞİZ''

Okan Buruk’un kırmızı kartının iptali için başvuru yapılacağını açıklayan Maruf Güneş, "Federasyonun, hakemin yaptığı ayıbı kapatacağını ve bu işin ortadan kalacağını düşünüyorum. PFDK ve Tahkim'e başvuru yapacağız. Haksız ve ağır bir kararla bu ihraç gerçekleşti. Bunun kaldırılmasını isteyeceğiz. Takdir yine TFF'nin. Futbolu biraz bilen bir insan, çok net bir gol olduğunu, tartışmaya açık olsa VAR'ın iptal edeceğini bilir, VAR hakeminin bile iptal edemediği bir gol, çok net goldür. O yüzden bunu çok fazla konuşmaya gerek yok." yorumunda bulundu.