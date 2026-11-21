Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, İsrail'in "Büyük İsrail" hedefinin artık söylem aşamasından çıkarak uygulamaya geçirildiğini savundu.

Hayye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 35. Arap Ulusal Kongresi'nde çevrim içi yaptığı konuşmada, bölgedeki gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in "Büyük İsrail" olarak adlandırılan hedefinin artık yalnızca söylemde kalmadığını belirten Hayye, bu hedef doğrultusunda somut adımlar atıldığını söyledi.

İsrail'in saldırılarının Filistin topraklarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Hayye, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'ın da hedef alındığını ifade etti.

Gazze'deki insani kriz

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tüm zorluklara rağmen topraklarında kalmaya ve haklarını savunmaya devam ettiğini belirten Hayye, halkın gıda, ilaç ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığını söyledi.

Hamas ve diğer Filistinli grupların, halkı İsrail saldırılarından korumak ve zorla yerinden edilmesini önlemek amacıyla geçen yıl ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini hatırlatan Hayye, buna rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve açlığı bir baskı aracı olarak kullandığını savundu.

Hayye, Gazze'de yaşananlar karşısında uluslararası toplumun tutumunu da yetersiz bulduğunu dile getirdi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gelişmeler

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlileri topraklarından çıkarmaya, evlerine el koymaya ve işgalini genişletmeye çalıştığını aktaran Hayye, Doğu Kudüs'teki cami ve kiliselerin de "Yahudileştirme" girişimleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskıların giderek arttığına dikkati çeken Hayye, direnişin Filistinlilerin haklarını korumak ve kutsal mekanları işgalden kurtarmak için gerçek bir seçenek olduğunu ifade etti.