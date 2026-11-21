Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahibi olduğu barın çatısında gerçekleştirilen tadilat sırasında düşerek ağır yaralanan işletmeci Kamil Issı'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ailesi, sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan asılsız bilgilere itibar edilmemesini isteyerek sevenlerinden dua beklediklerini açıkladı.

TADİLAT SIRASINDA DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Olay, 15 Kasım Pazar günü Marmaris'te meydana geldi. İlçenin tanınmış bar işletmecilerinden Kamil Issı, sahibi olduğu iş yerinin çatısında tadilat yapıldığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Issı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Issı, burada yoğun bakımda yer bulunamaması nedeniyle Muğla'daki özel bir hastaneye nakledildi. Issı'nın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

AİLESİNDEN ASILSIZ HABERLERE KARŞI UYARI

Kamil Issı'nın ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sağlık durumuyla ilgili dolaşıma giren yanlış bilgilere itibar edilmemesini istedi. Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten aile, vatandaşlardan ve Issı'nın sevenlerinden dua beklediklerini ifade etti.