Tanınmış işletmeci Kamil Issı çatıdan düştü! Durumu kritikGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris'te tanınmış bar işletmecisi Kamil Issı, 15 Kasım Pazar akşamüstü çatı tadilatı sırasında dengesini kaybederek düştü. Yoğun bakımda tedavisi süren Issı için ailesi sosyal medyadan asılsız bilgilere itibar edilmemesini isteyip dua beklediklerini duyurdu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahibi olduğu barın çatısında gerçekleştirilen tadilat sırasında düşerek ağır yaralanan işletmeci Kamil Issı'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ailesi, sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan asılsız bilgilere itibar edilmemesini isteyerek sevenlerinden dua beklediklerini açıkladı.
TADİLAT SIRASINDA DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
Olay, 15 Kasım Pazar günü Marmaris'te meydana geldi. İlçenin tanınmış bar işletmecilerinden Kamil Issı, sahibi olduğu iş yerinin çatısında tadilat yapıldığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Issı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Issı, burada yoğun bakımda yer bulunamaması nedeniyle Muğla'daki özel bir hastaneye nakledildi. Issı'nın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.
AİLESİNDEN ASILSIZ HABERLERE KARŞI UYARI
Kamil Issı'nın ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sağlık durumuyla ilgili dolaşıma giren yanlış bilgilere itibar edilmemesini istedi. Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten aile, vatandaşlardan ve Issı'nın sevenlerinden dua beklediklerini ifade etti.
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