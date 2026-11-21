Mudanya'da aile faciası: Evde tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya'ya bağlı Çınarlı Köyü'nde gece yaşanan olayda, 24 yaşındaki Süleyman Bayraktar babasının tüfekle açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Alkollü oldukları iddia edilen baba ve oğul arasında çıkan tartışmanın boğuşmaya dönüştüğü öne sürüldü. 51 yaşındaki Serkan Bayraktar gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.
Bursa'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre alkollü oldukları öne sürülen baba ve oğul arasında evde başlayan tartışma ölümle sonuçlandı.
TARTIŞMA BOĞUŞMAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, saat 02.00 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Çınarlı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan baba Serkan Bayraktar (51) ile oğlu Süleyman Bayraktar (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alkollü oldukları öne sürülen baba ve oğul arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek boğuşmaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında baba Serkan Bayraktar, tüfekle oğlu Süleyman Bayraktar'a ateş etti.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Silahla vurulan Süleyman Bayraktar hayatını kaybederken, baba Serkan Bayraktar gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Süleyman Bayraktar'ın cenazesi, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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