Bursa'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre alkollü oldukları öne sürülen baba ve oğul arasında evde başlayan tartışma ölümle sonuçlandı.

TARTIŞMA BOĞUŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 02.00 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Çınarlı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan baba Serkan Bayraktar (51) ile oğlu Süleyman Bayraktar (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alkollü oldukları öne sürülen baba ve oğul arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek boğuşmaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında baba Serkan Bayraktar, tüfekle oğlu Süleyman Bayraktar'a ateş etti.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Silahla vurulan Süleyman Bayraktar hayatını kaybederken, baba Serkan Bayraktar gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Süleyman Bayraktar'ın cenazesi, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.