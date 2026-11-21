Suudi Arabistan Pro Lig'in 9. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Ahli ile karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 14. dakikada Cristiano Ronaldo'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız, bu golle birlikte kariyerindeki toplam gol sayısını 986'ya çıkardı.

1000 GOLE SADECE 14 GOL KALDI

Futbol kariyerinde tarihi bir başarıya ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, 1000 gol barajına bir adım daha yaklaştı. Al Ahli karşısında attığı golle 986'ya ulaşan yıldız futbolcunun, 1000 gol hedefine ulaşabilmesi için 14 gol daha kaydetmesi gerekiyor. Ronaldo'nun bundan sonraki karşılaşmalarda göstereceği performans, tarihi hedefe ne zaman ulaşacağını belirleyecek.

PENALTIYI KAÇIRDI, TAKIMI MAĞLUP OLDU

Cristiano Ronaldo, Al Ahli karşılaşmasında bir kez daha gol sevinci yaşayabilecek fırsatı değerlendiremedi. 18. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Portekizli yıldız, vuruşunu gole çeviremedi. Ev sahibi Al Ahli, 45+1. dakikada Galeno'nun golüyle eşitliği yakaladı. İkinci yarıda Ivan Toney'nin penaltı golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 75. dakikada Ibanez'in kaydettiği golle skoru 3-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Al Nassr sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

AL NASSR'IN GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Cristiano Ronaldo'nun golü takımına puan kazandırmaya yetmedi. Al Nassr, Al Ahli karşısında aldığı yenilgiyle ligdeki 4 maçlık galibiyet serisini noktaladı ve 28 puanda kaldı. Al Nassr, ligdeki bir sonraki karşılaşmasında Al Hazem'e konuk olacak. Cristiano Ronaldo ise 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak.