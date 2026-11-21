Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde teşkilata “Sahadan kopmayın” talimatı verdi

"ÇARŞIDA PAZARDA OLUN!"

Toplantının kapalı oturumunda il teşkilatlarından gelen talep ve şikayetleri dinleyen Erdoğan, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulmasının önemine dikkat çekti. Teşkilat mensuplarından saha çalışmalarına ağırlık vermelerini isteyen Erdoğan, özellikle hane ziyaretlerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Aile ziyaretlerini artıracaksınız" mesajını verdi.

"VATANDAŞIN DERDİYLE DERTLENECEKSİNİZ"

Parti yöneticilerinin yalnızca toplantı ve resmi programlarda değil, günlük yaşamın içinde de vatandaşlarla bir araya gelmesini isteyen Erdoğan, "Sizleri her zaman çarşıda, pazarda, esnafın yanında görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"25 YILDA NASIL BU NOKTAYA GELDİĞİMİZİ UNUTMAYIN"

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne uzanan siyasi mücadelesine de değinen Erdoğan, teşkilatlara geçmişten gelen birikimi ve vatandaşlarla kurulan bağı korumaları çağrısında bulundu. Erdoğan, "Bu noktaya nasıl geldiğimizi unutmadan çalışmalarınızı sürdüreceksiniz" diyerek saha çalışmalarının kararlılıkla devam etmesini istedi.