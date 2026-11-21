Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında, 108 kişinin mal varlığı üzerinde işlem yapmaları halinde ilgili kurumlardan başsavcılığa bildirimde bulunulması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.

Soruşturma kapsamında, başsavcılık tarafından ilgili kurumlara yazılan yazıda, 108 kişinin mal varlıkları üzerinde işlem yapmak istemeleri halinde başsavcılığa bildirilmesi talebinde bulunuldu.