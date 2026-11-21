İstanbul Başsavcılığı 108 kişinin mal varlığına dair kurumlara yazı gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin fon soruşturmasında 108 kişinin mal varlıklarına işlem yapılması halinde ilgili kurumların başsavcılığa bildirimde bulunmasını istedi. Talebin kurumlara yazılan yazıyla iletildiği belirtildi.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında, 108 kişinin mal varlığı üzerinde işlem yapmaları halinde ilgili kurumlardan başsavcılığa bildirimde bulunulması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında, başsavcılık tarafından ilgili kurumlara yazılan yazıda, 108 kişinin mal varlıkları üzerinde işlem yapmak istemeleri halinde başsavcılığa bildirilmesi talebinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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