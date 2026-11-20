AK Parti'ye geçmesinin ardından "İzmir sokaklarında gezemez" eleştirileriyle karşı karşıya kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan dikkat çeken görüntüler geldi

KEMERALTI ÇARŞISI'NDA ESNAFLA BULUŞTU

Tugay, İzmir'in en işlek noktalarından Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti. Hisar Camii çevresinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Tugay, çarşıdaki esnafla da görüştü.

"O YÜZLE İZMİR SOKAKLARINDA GEZEMEZ" DEMİŞTİ

Cemil Tugay, CHP'den ayrılmasının ardından belediye başkanlığı görevini bir süre bağımsız olarak sürdürmüş, 7 Ekim'de ise AK Parti'ye katılmıştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tugay'a AK Parti rozetini bizzat takmıştı.

Parti değişikliği siyasi tartışmalara neden olurken Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Tugay'a tepki göstermişti. Başarır, "İzmir'de gezebilecek misin, sokağa çıkabilecek misin?" diye seslendiği Tugay için "O yüzle İzmir sokaklarında gezemez" ifadelerini kullanmıştı.

Tugay'ın Kemeraltı Çarşısı'ndaki son ziyareti, Başarır'ın bu sözlerini yeniden gündeme taşıdı.