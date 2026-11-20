Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Belde Belediye Başkanı Enes Cengiz ile 4 belediye meclis üyesi, DEM Parti üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI VE 4 MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Veysel Karani Belde Belediye Başkanı Enes Cengiz ile Belediye Meclis Üyeleri Orhan Çimen, Halis Güntaç, Ali Söyüncü ve M. Baha Başak, DEM Parti üyeliğinden ayrıldıklarını duyurdu. Beş isim, kararlarını ortak yazılı basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı.

"HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN KARAR ALDIK"

İstifa kararının kendi özgür iradeleriyle alındığını vurgulayan Belediye Başkanı Enes Cengiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsım ve Belediye Meclis Üyelerimiz Orhan Çimen, Halis Güntaç, Ali Söyüncü ve M. Baha Başak olarak, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeliğinden kendi hür irademizle istifa etmiş bulunuyoruz. Bu kararımızı özellikle belirtmek isterim ki hiçbir kişi, kurum veya çevrenin baskısı, yönlendirmesi ya da etkisi altında kalmadan, tamamen kendi özgür irademiz ve değerlendirmelerimiz doğrultusunda aldık."

BAĞIMSIZ OLARAK YOLLARINA DEVAM EDECEKLER

İstifanın ardından siyasi ve yerel yönetim çalışmalarını bağımsız sürdüreceklerini belirten Cengiz, açıklamasını, "Bundan sonraki süreçte şahsım ve belediye meclis üyelerimiz olarak bağımsız bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.