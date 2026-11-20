ABD'de 5 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve öldürmeye teşebbüs davasında verilen karar, saldırıyı gerçekleştirenlerin yaşları nedeniyle büyük yankı uyandırdı. Olay sırasında 10 yaşında olan bir kız çocuğu, aralarında cinsel istismar ve öldürmeye teşebbüsün de bulunduğu 9 suçtan sorumlu bulunarak en az 7 yıl çocuk ıslah kurumunda tutulmasına karar verildi. Saldırıya katılan diğer çocuğun ise olay tarihinde yalnızca 9 yaşında olduğu ortaya çıktı. Davaya bakan hakim, meslek hayatında böylesi bir suçla karşılaşmadığını söyledi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BOŞ ARAZİYE GÖTÜRDÜLER

Olay, 13 Eylül 2025'te ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentinde meydana geldi. Mahkeme kayıtlarına göre olay tarihinde 10 yaşında olan M.H. isimli kız çocuğu ile 9 yaşındaki bir erkek çocuk, 5 yaşındaki kız çocuğunu boş bir araziye götürdü. Burada küçük çocuğa ağır fiziksel ve cinsel saldırıda bulunuldu. Vücudunda ciddi yaralar oluşan çocuk, annesi tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.

HAFTALARCA HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Saldırı sırasında boğazı sıkılan, darbedilen ve başından ağır şekilde yaralanan 5 yaşındaki çocuk, haftalarca hastanede tedavi gördü. Fiziksel yaralarının ardından taburcu edilmesine rağmen yaşadığı olayın psikolojik etkilerini atlatamadığı belirtildi. Çocuğun annesi, kızının geceleri kabuslar gördüğünü ve uyandığında öldüğünü sandığını anlattı.

"KIZIM ARTIK GÜZEL OLMADIĞINI SÖYLÜYORDU"

Mahkemedeki duruşmada konuşan anne, kızının hastaneden çıktıktan sonra davranışlarının tamamen değiştiğini söyledi. Küçük çocuğun kendisini artık güzel bulmadığını ve dünyayı kötü bir yer olarak gördüğünü anlatan anne, kızının yaşadığı korkunun hala devam ettiğini belirtti. Annenin ifadeleri, saldırının çocuk üzerinde bıraktığı derin etkileri ortaya koydu.

HAKİM: BÖYLE BİR SUÇLA HİÇ KARŞILAŞMADIM

Cuyahoga County Çocuk Mahkemesi Hakimi Kristin Sweeney, karar duruşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 1990'lı yıllardan bu yana çocuk mahkemelerinde görev yaptığını belirten Sweeney, bugüne kadar böyle bir suçla karşılaşmadığını söyledi. Hakim, M.H.'nin eylemlerinin mağdurun hayatına son vermeye yönelik olduğunu mahkemede sunulan delillerin ortaya koyduğunu belirtti.

11 YAŞINDAKİ KIZA EN AZ 7 YIL ISLAH KURUMU KARARI

Mahkeme, şu anda 11 yaşında olan M.H.'yi öldürmeye teşebbüs, cinsel istismar ve ağır yaralama dahil 9 suçtan sorumlu buldu. 18 Kasım'daki karar duruşmasında kız çocuğunun en az 7 yıl çocuk adalet sistemi kapsamında tutulmasına hükmedildi. M.H.'nin durumuna bağlı olarak 21 yaşına kadar kurumda kalabileceği açıklandı.

DİĞER ÇOCUĞUN CEZASI ARALIK AYINDA BELLİ OLACAK

Saldırıya katılan ve şu anda 10 yaşında olan erkek çocuk ise eylül ayında cinsel saldırıya teşebbüs ve ağır yaralama suçlamalarını kabul etti. M.H.'nin yargılamasında da ifade veren çocuğun cezasının 3 Aralık'taki duruşmada belirlenmesi bekleniyor. Her iki çocuğun yargılanması da yetişkin ceza mahkemelerinde değil, çocuk adalet sistemi kapsamında yürütülüyor.