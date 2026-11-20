ABD'nin New York kentindeki bir metro istasyonunda kaydedildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı. Dizüstü bilgisayarını kucağına alarak istasyonda oturan bir adamın kendini cinsel olarak tatmin ettiği görüldü. O anları kaydeden kişinin müdahalesiyle şaşkınlık yaşayan adamın bilgisayarını kapatması dikkat çekti. Görüntüler, toplu taşıma alanlarında uygunsuz davranışlara karşı denetim tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

METRO İSTASYONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

İnternete düşen videoda, siyah kıyafetli bir adamın metro istasyonuna benzeyen bir alanın zemininde oturarak dizüstü bilgisayar kullandığı görülüyor. Adamın kamusal alanda kendini tatmin ettiği fark edilirken görüntüyü kaydeden kişi, davranışını sorgulayarak kendisine tepki gösteriyor.

KAMERAYI FARK EDİNCE BİLGİSAYARINI KAPATTI

Video kaydını yapan kişinin defalarca ne yaptığını sorması üzerine adam başını kaldırarak kameraya bakıyor. Kısa süre sonra özür dilediği duyulan adamın dizüstü bilgisayarını kapattığı ve yerinden doğrulduğu görülüyor. İkili arasındaki konuşma sırasında yaşananlar, olayın nasıl başladığına ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.