Marmara Denizi'nin ortasında bulunan Paşalimanı Adası'nda kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti. Hastanenin olmadığı, düzenli olarak doktorun bulunmadığı adada cenazeler için kullanılan soğutmalı tabut bozulunca, vatandaşlar yazları dondurma satılan dolabı morg dolabına çevirmek zorunda kaldı.

112 ARANDI, KIYI EMNİYETİ GELDİ

İddialara göre, Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adasında yaşayan Mahmut S. sabaha karşı fenalaştı. Yakınları 112 ekiplerine bilgi verdi. 112 ekipleri kurulan iletişimde adada sabit bir ambulans olmadığı için hastanın Balıklı İskelesi'ne getirilmesini istedi. Sabah 06.15'de bir panelvanın arkasına hastayı yatırarak ulaşan aile üyeleri yaklaşık 45 dakika iskelede beklediklerini ifade etti. Bekleyiş sonucu kıyı emniyeti geldiğinde hastanın vefat ettiği anlaşıldı.

DONDURMA DOLABINDA BİTEN BİR ÖMÜR

Hastanın vefatı sonrası yakınlarının adaya ulaşmasını beklemek için merhum Mahmut S.'nin cenazesi camiye alındı. Adada morg olmadığı için kullanmak istedikleri soğutuculu tabutun soğutma sistemi ise çalışmadı. Yaşanan olayların üzerine merhum Mahmut S.'nin bedeni dondurma dolabına defin bekledi. Merhumun yakınlarının Gebze'den Paşalimanı Adası'na ulaşması ile Mahmut S. toprağa verildi.

NE OKUL VAR NE HASTANE

Öte yandan, ada sakinleriyle gerçekleştirilen görüşmelerde ilginç tespitler ortaya çıktı. Adada bir hastane olmadığı, bir sağlık ocağı bulunduğu onda da tek sağlık görevlisi çalıştığı öğrenildi. Doktorun ise haftada bir görevlendirme ile geldiği iddia edildi. Hastane olmadığı ve morguna da bulunmadığı adada yıllarca yapılan başvurulara rağmen ne ilçe belediyesi ne de büyükşehir belediyesi morg hizmeti vermediği de gelen iddialar arasında yer aldı. Sağlık hizmeti anlamında sorunların olduğu adada okul da bulunmuyor.