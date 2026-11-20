Süper Lig'de 29 puanla zirvede bulunan ve üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Önceliğini orta saha takviyesine veren sarı-kırmızılı yönetim, daha önce Trabzonspor forması giydiği dönemde de ilgilendiği Christ Oulai'yi yeniden gündemine aldı.

Trabzonspor'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferi, yüksek bonservis maliyeti nedeniyle gerçekleşmemişti. Sezon başında Fiorentina'ya transfer olan Oulai, İtalyan ekibinde bu sezon çıktığı 9 resmi maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı. Genç oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin ortaya çıkması üzerine Galatasaray yeniden harekete geçti.

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öne sürülürken iki ezeli rakibin aynı futbolcuya yönelmesi transferde rekabet ihtimalini artırdı.

Fenerbahçe'nin oyuncu için nasıl bir teklif hazırladığına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken transfer konusunda kulüplerden resmi bir açıklama gelmedi.

GALATASARAY'IN TRANSFER FORMÜLÜ BELLİ OLDU

Galatasaray yönetiminin, Oulai için Fiorentina'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı planladığı öğrenildi. Ocak ayında yüksek bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, transferin asıl maliyetini sezon sonuna bırakmayı hedefliyor.

Hazırlanan formülde satın alma opsiyonunun maç sayısı, sahada kalınan süre ve performans gibi belirli şartların gerçekleşmesi halinde devreye girmesi öngörülüyor. Bir süredir oyuncu tarafıyla temas halinde olan Galatasaray'ın olumlu geri dönüş aldığı ve Oulai'nin de sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

YABANCI KONTENJANINDA AVANTAJ SAĞLIYOR

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen Christ Oulai, Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti tarafından hem mevcut kadroya katkı sağlayabilecek hem de geleceğe yönelik yatırım niteliği taşıyan bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.

Genç orta sahanın +4 yabancı kontenjanına uygun olması da transferde önemli bir avantaj olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fiorentina'nın oyuncuya yaptığı yatırıma eş değer bir paket hazırlamayı planladığı aktarıldı.

TRABZONSPOR'UN YÜZDE 10 PAYI VAR

Fiorentina, Christ Oulai'yi geçen yaz Trabzonspor'dan 26 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon euroyu aşan bonuslar karşılığında transfer etmişti. Bordo-mavili kulüp, anlaşmaya oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay alma maddesini de eklemişti. Bastia'dan Trabzonspor'a transfer olan Oulai, Karadeniz temsilcisinde çıktığı 31 resmi karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.