ABD'nin Florida eyaletinde bir baba, 1, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğu ile eşini silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Olay sırasında acil yardım hattına gelen telefonda küçük bir çocuğun babasına kendisini öldürmemesi için yalvardığı duyuldu. Eve ulaşan polis ekipleri, aynı aileden 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

ACİL YARDIM HATTINA GELEN ÇAĞRI DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, 19 Kasım Perşembe günü Florida eyaletinin Plant City kentinde meydana geldi. Hillsborough County Şerifliğinin açıklamasına göre saat 15.29 sıralarında 911 acil yardım hattına bir çağrı geldi. Telefonun açık kalması üzerine görevli, evin içindeki konuşmaları duydu. Bir erkeğin "Üzgünüm dostum" demesinin ardından sil*h sesi işitildi. Kısa süre sonra küçük bir çocuğun babasına yalvarmaya başladığı belirtildi.

"BABA, LÜTFEN BENİ ÖLDÜRME"

Hillsborough County Şerifi Chad Chronister, acil çağrıyı yanıtlayan görevlinin duyduklarını kamuoyuyla paylaştı. Chronister'ın aktardığına göre küçük çocuk, "Baba, lütfen bana ateş etme. Baba, lütfen beni öldürme" diye yalvardı. Çocuğun bu sözleri üç veya dört kez tekrarladığı, ardından bir sil*h sesi daha duyulduğu açıklandı. Yetkililer, acil yardım çağrısının kim tarafından yapıldığını henüz belirleyemedi.

POLİS 10 DAKİKA SONRA EVE ULAŞTI

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri yaklaşık 10 dakika sonra adrese ulaştı. Evin çevresini kontrol eden görevliler, içeride hareketsiz yatan bir çocuk gördü. Bunun üzerine kapıyı zorlayarak içeri giren ekipler, 1, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuk ile anne ve babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖNCE ÇOCUKLARINI, ARDINDAN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Şerif Chronister, ilk incelemelere göre babanın önce üç çocuğunu, ardından eşini sil*hla öldürdüğünü ve son olarak intihar ettiğini açıkladı. Ailenin yaklaşık bir yıl önce bölgeye taşındığı, bu süre boyunca evden polise herhangi bir ihbar yapılmadığı öğrenildi. Anne ve babanın da suç kaydının bulunmadığı belirtildi.

ŞERİF: TAM ANLAMIYLA SAF KÖTÜLÜK

Olay yerinde açıklama yapan Chronister, karşılaştıkları manzarayı "Saf kötülükten başka bir şey değil" sözleriyle değerlendirdi. Küçük çocukların hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden sarstığını ifade eden şerif, ihbarı alan görevli ile eve giren polislerin psikolojik destek aldığını söyledi.

CİNAYETLERİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Aile üyelerinin kimlikleri henüz kamuoyuyla paylaşılmazken babanın cinayetleri hangi nedenle işlediği de bilinmiyor. Yetkililer, olayın cinayet ve intihar kapsamında soruşturulduğunu bildirdi.