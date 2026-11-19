Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle tanınan Seda Demir'in yıllar önce aldığı bölüm başı ücret yeniden merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun kariyerinin başlangıcına ilişkin açıklamaları, dönemin televizyon dünyasındaki kazanç farklarını da ortaya koydu.

İLK BÖLÜM İÇİN ALDIĞI ÜCRET ŞAŞIRTTI

2006-2010 yılları arasında ekranlara gelen Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yerini aldı. Dizide Neyyir Hanım'ın kızı Sedef karakterini canlandıran Seda Demir, ilk televizyon deneyimiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Beş sezon boyunca aynı karaktere hayat veren oyuncu, yıllar sonra diziden kazandığı paraya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Demir, Yaprak Dökümü'nde oyunculuğa başladığında bölüm başına yalnızca 750 TL kazandığını anlatmıştı. Dizinin geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasına rağmen başlangıçta aldığı ücretin düşük olması dikkat çekti.

750 TL İLE BAŞLADI, 2 BİN 500 TL'YE YÜKSELDİ

Seda Demir'in açıklamalarına göre Yaprak Dökümü'ndeki bölüm başı ücreti yıllar içinde kademeli olarak arttı. Oyuncu, ilk olarak 750 TL kazandığını, ardından ücretinin 900 TL'ye yükseldiğini belirtmişti. İlerleyen dönemde ise bölüm başına aldığı para 2 bin 500 TL'ye ulaştı. Demir, kariyerinin ilk yıllarında kazandığı ücretin deneyimsiz çocuk oyunculara verilen ücretlerle aynı seviyede olduğunu da anlatmıştı. Dizinin beş sezon sürmesiyle birlikte oyunculuk deneyimi artan Demir'in kazancı da yükseldi. Ancak usta oyuncularla arasındaki ücret farkı devam etti.

USTA OYUNCULARLA ARASINDAKİ FARKI ANLATTI

Yaprak Dökümü, güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınan dizilerden biri oldu. Halil Ergün, Güven Hokna, Deniz Çakır ve Caner Kurtaran gibi isimlerin yer aldığı yapımda Seda Demir de Sedef karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Demir, diğer oyuncularla kendi kazancı arasındaki farkı mesleğe yeni başlamasına bağlamıştı. Deneyimli isimlerin sektörde uzun yıllardır çalıştığını, kendisinin ise ilk dizi deneyimini yaşadığını belirten oyuncu, ücret farklılığını bu durumla açıklamıştı. Sedef karakteriyle tanınmasına rağmen Demir'in başlangıçta aldığı ücretin oldukça sınırlı olması, eski açıklamalarının yeniden hatırlanmasına neden oldu.

SEDEF KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Seda Demir, Yaprak Dökümü dizisinde Neyyir Hanım'ın kızı Sedef karakterini canlandırdı. Şevket'e duyduğu karşılıksız aşkla hatırlanan karakter, dizinin yan hikayelerinde önemli bir yer tuttu. Beş sezon boyunca Sedef rolünü üstlenen Demir, ilk televizyon projesiyle geniş kitleler tarafından tanındı.