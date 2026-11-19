MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dünya siyasetindeki güç dengelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, üç büyük gücün liderlerinin buluşmasına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin uluslararası sistemdeki konumuna işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da masada bulunması gerektiğini savundu.

"ZİRVE ÜÇLÜ DEĞİL DÖRTLÜ OLMALIYDI"

Çin'deki zirveyi değerlendiren MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin barış ve diplomasi alanındaki rolünün uluslararası toplantılarda karşılık bulması gerektiğini belirtti. MHP lideri Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle bize göre böylesi bir tabloda Türk dünyası ve İslam dünyasının güvenilen lideri Sayın Erdoğan yer almalıydı. Sözüne itibar edilen, barışın, diplomasinin merkezi Türkiye, bu platformda bulunmalıydı. Küresel barış ve adalete katkı, aynı zamanda da toplantının etki alanı ve tesir gücünü çok daha ileri bir noktaya taşımak için zirve; üçlü değil Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da içinde yer aldığı dörtlü şekilde olmalıydı."

"ANCAK BUNDAN DAHA ÖNEMLİSİ, TÜRKİYE YOKTUR"

Zirvedeki temsil eksikliğini eleştiren MHP lideri Bahçeli, dünyanın farklı bölgelerinin toplantıda yer almadığını ifade etti. MHP lideri, Türkiye'nin küresel karar süreçlerinin dışında tutulamayacağını savunarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Ayrıca mevcut tablodaki devletlerin nitelik ve nicelik bakımından temsiliyeti eksiktir ve bu durum son derece önemdir. Zira bu tabloda Avrupa yoktur, Afrika yoktur, Orta Doğu yoktur, Güney Asya yoktur. Ancak bundan daha önemlisi, Türkiye yoktur. Bugün, dünya siyasetinin Türkiye’nin gözardı edilerek yeniden dizaynı mümkün değildir."

"TÜRKİYE BİR MERKEZ DEVLETTİR"

Türkiye'nin ekonomik, askeri ve diplomatik kapasitesine değinen MHP lideri Bahçeli, ülkenin farklı güç merkezleriyle aynı anda ilişkiler yürütebildiğini vurguladı. MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin uluslararası konumunu şu sözlerle değerlendirdi: "Türkiye dünyanın 16. Büyük ekonomisine sahiptir. Türk Ordusu, dünyanın en güçlü orduları arasında en üst sıralarda yer almaktadır. Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlarda arabulucu olabilen, tüm büyük aktörlerle aynı anda çok yönlü ve verimli diplomasisini sürdürebilen ender ülkelerdendir. Hal böyleyken; Türkiye’yi sahte nüfuz alanı paylaşımları içinde göstermek girilen yolları çıkmaza götürecektir. Türkiye, o haritalara sığdırılacak bir teferruat devlet değildir, bir merkez devlettir. Türkiye’nin etki kapasitesi yanlış hesap edildiğinde tüm kartların yeniden dağıtılması da mukadder olacaktır."

TÜRKİYE, RUSYA VE ÇİN İTTİFAKINI YENİDEN HATIRLATTI

MHP lideri Bahçeli, açıklamasında daha önce gündeme getirdiği Türkiye, Rusya ve Çin arasında ittifak kurulması önerisine de yer verdi. Avrasya'daki güç dengelerine değinen MHP lideri, Türkiye'nin tek bir dış politika eksenine bağlı kalmaması gerektiği görüşünü yineledi. MHP lideri Bahçeli, önerisini şu sözlerle hatırlattı: "Bunun için Akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına uygun bir seçenek olarak Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil 'TRÇ' ittifakının inşa edilmesini önermiştik. Avrasya coğrafyasının üç gücünün eşit konumlarda bir araya gelişiyle Türkiye’nin tek eksene hapsolmayan bir dış politika enstrümanına aynı zamanda da küresel barış ve huzurun anahtarına işaret edildiğini hatırlatmıştık."

BM REFORMU VE NÜKLEER SİLAHLAR MESAJI

MHP lideri Bahçeli, zirvede Birleşmiş Milletler reformu ve nükleer silahlar konusunda verilen mesajları da değerlendirdi. Liderlerin uluslararası kuruluşların işleyişine ilişkin ortak yaklaşım sergilemesini önemli bulduğunu belirten MHP lideri Bahçeli, toplantının yeni bir dünya düzeninin başlangıcı olarak yorumlanmasına karşı çıktı. MHP lideri, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "Kuşkusuz liderlerin bir araya gelmesi ve ortaklaşa ifade ettikleri, özellikle de BM reformunun prensipte kabul görmesi önemlidir. Bununla birlikte, zirveyi dünyanın yeniden kuruluşu, kartların yeniden dağıtılması gibi görmek, gerçekçi olmayan bir değerlendirme olacaktır."