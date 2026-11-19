Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Kırım Köprüsü’ne art arda düzenlediği 3 saldırının ardından ateşkes ihtimalini rafa kaldırdı. Moskova’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmayı öngören herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirten Putin, misillemenin Ukrayna’nın saldırısından çok daha ağır olacağını söyledi.

PUTİN ATEŞKES KAPISINI KAPATTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında konuşan Putin, saldırı sonrasında Ukrayna ile ateşkes veya enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören bir anlaşmaya varmayacaklarını söyledi.

Putin, “Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırının ardından ateşkesi veya enerji altyapısına saldırmama konusunda herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YANITIMIZ ÇOK DAHA ACI VERİCİ OLACAK”

Ukrayna’ya misilleme yapılacağını açıkça dile getiren Putin, Rusya’nın vereceği karşılığın köprüye yönelik saldırıdan çok daha ağır olacağını belirtti.

Putin, “Bu saldırıya karşılık vereceğiz. Vereceğimiz tepkinin, Kiev’in köprüye yaptığından çok daha acı verici olacağına inanıyorum. Köprü yeniden inşa edilecek” dedi.

New York Post, Putin’in açıklamalarını “Ukrayna’ya cehennem ateşi yağdırma tehdidi” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

KIRIM KÖPRÜSÜNÜN YIKILDIĞI SALDIRIDA BİN 441 İHA KULLANILDI

Rusya ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü, Ukrayna'nın 17 Kasım'da düzenlediği geniş çaplı saldırıda ağır hasar aldı. New York Post'un haberine göre Ukrayna, köprünün yıkılmasına yol açan saldırı kapsamında bin 441 insansız hava aracı (İHA) kullandı.

Putin ise Rus güçlerinin köprüyü ağırlıklı olarak askeri teçhizat, mühimmat veya enerji taşımacılığı için kullanmadığını savundu. Köprünün tamamen sivil amaçlı bir altyapı olduğunu ileri süren Putin, yapının yeniden inşa edileceğini söyledi.