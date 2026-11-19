İskoçya'nın Glasgow kentinde organize suç örgütleri arasındaki hesaplaşmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen silahlı saldırıda 27 yaşındaki Lauryn Wishart ağır yaralandı. Saldırganın, genç kadının erkek arkadaşı Josh Stevenson'ı hedef aldığı ancak kurşunların Wishart'a isabet ettiği öne sürüldü. Yaklaşık 100 bin sterlinlik uyuşturucu borcunun saldırının arkasında olabileceği belirtilirken, hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesi sürüyor.

GECE YARISI EVE SİLAHLI SALDIRI

Olay, 16 Kasım Pazartesi günü saat 23.45 sıralarında Glasgow'un Lambhill bölgesindeki Eynort Street'te meydana geldi. Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 27 yaşındaki Lauryn Wishart vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun kritik ancak stabil olduğu açıklandı. Polis, saldırıyı cinayete teşebbüs kapsamında soruşturmaya başladı.

ASIL HEDEF ERKEK ARKADAŞIYDI

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre saldırının asıl hedefi, Wishart'ın 31 yaşındaki erkek arkadaşı Josh "Sheep" Stevenson'dı. Organize suç çevreleriyle bağlantılı olduğu belirtilen Stevenson'ın uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan borçları nedeniyle hedef haline geldiği öne sürüldü. Saldırganın eve girerek ateş açtığı, ancak Stevenson yerine Wishart'ı vurduğu aktarıldı. Polis, saldırının hedefli gerçekleştirildiğini doğrularken asıl hedefin Stevenson olduğunu henüz resmi olarak açıklamadı.

100 BİN STERLİNLİK BORÇ HESAPLAŞMASI

The Sun gazetesine konuşan kaynaklar, Stevenson'ın bir suç örgütüne yaklaşık 100 bin sterlin borcu bulunduğunu ileri sürdü. Stevenson'ın bir süre Dubai ve Amsterdam'da yaşadıktan sonra yaklaşık altı hafta önce İskoçya'ya döndüğü belirtildi. Borç nedeniyle bazı suç gruplarının Stevenson'ı hedef aldığı öne sürülürken, saldırının bu hesaplaşmayla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

GENÇ KADININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan kişinin Lauryn Wishart olduğu İngiliz basınında açıklandı. Stirling Üniversitesinde hukuk eğitimi alan ve işe alım danışmanı olarak çalışan genç kadının sosyal medya hesaplarında yurt dışı tatillerinden fotoğraflar paylaştığı görüldü. Wishart'ın Tayland'ın Ko Samui Adası ve Amsterdam'a yaptığı seyahatlerden görüntüler yayımladığı belirtildi. Genç kadının organize suç faaliyetlerine karıştığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

KOMŞULAR SİLAH SESİYLE DEHŞETE DÜŞTÜ

Saldırının ardından polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri evde delil ararken bahçeye büyük bir adli inceleme çadırı kuruldu. Çevrede yaşayan bazı kişiler, silah sesinden önce evden tartışma sesleri duyduklarını anlattı. Komşulardan biri, genç kadının çığlıklarını işittiğini belirterek yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Mahalle sakinleri, yerleşim yerinde silahlı saldırı düzenlenmesine tepki gösterdi.

POLİS ORGANİZE SUÇ BAĞLANTISINI ARAŞTIRIYOR

İskoçya polisi, saldırının organize suç örgütleri arasındaki çatışmalarla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Ülkede devam eden suç örgütü hesaplaşmalarını inceleyen Operation Portaledge soruşturması kapsamında olası bağlantılar değerlendiriliyor. Başdedektif Jennifer McCulloch, saldırının hedef gözetilerek gerçekleştirildiğini düşündüklerini belirterek sorumluların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığını açıkladı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin belirlenmesi için güvenlik kamerası görüntülerini ve olay yerinden toplanan delilleri inceliyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken vatandaşlardan soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgileri yetkililerle paylaşmaları istendi. Genç kadının hastanedeki tedavisi devam ederken saldırıyla ilgili henüz gözaltı açıklanmadı.