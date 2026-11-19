Sabah koşusuna çıkan kadın, gördüğü manzara karşısında donup kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Issız bir noktada kaydedilen görüntülerde, ağacın altında beliren gizemli nesnenin bir anda ortadan kaybolması merak uyandırdı. Gördükleri karşısında korkuya kapılan kadın, sabah koşularını tamamen bırakabileceğini söyledi.
Sabah saatlerinde koşuya çıkan bir kadın, ıssız bir noktada karşılaştığı esrarengiz manzara karşısında şaşkına döndü. Bir ağacın altında bir görünüp bir kaybolan nesneyi fark eden kadın, ne olduğunu anlayamadığı o anları cep telefonuyla kayda aldı.
"SABAH KOŞULARINI ÖMÜR BOYU BIRAKIRIM"
Yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen kadın, kaydettiği görüntüleri "Sabah koşusuna çıktım da böyle bir manzarayla karşılaştım. Herhalde sabah koşularını ömür boyu bırakırım artık millet" notuyla yayımladı. Ağacın altında beliren nesnenin ne olduğu ise bilinmiyor.
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