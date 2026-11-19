Karayolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, son dönemde artan ihlalli geçiş şikayetleri ele alındı. Bazı sürücülerin geçiş ücretlerini zamanında ödemelerine rağmen işlemlerin sistemde görünmediği ve dosyaların icra aşamasına kadar ilerlediği belirtildi. Toplantıya katılan yetkililer ve otoyol işletmecileri, sorunun sistemler arasındaki entegrasyon eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekti.

ÖDEMELER ANLIK OLARAK GÖRÜNTÜLENECEK

Toplantıda, otoyol işletmecilerinin ödeme sistemleri arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Kurulması planlanan yeni sistem sayesinde sürücülerin yaptığı ödemelerin ilgili şirketlerin birimlerinde anlık olarak görüntülenmesi hedefleniyor. Böylece ödeme yapılmasına rağmen ihlalli geçiş dosyalarının avukat ve icra takibine kadar ilerlemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

HGS ŞİKAYETLERİ NEDEN ARTTI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS şikayetlerindeki artışın sorgulama sisteminde yapılan değişiklikle bağlantılı olduğunu açıkladı. Daha önce yalnızca plaka bilgisiyle araçların geçiş tarihi, saati ve gişe bilgileri görüntülenebilirken Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yapılan başvuru sonrasında bu uygulama kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle geçiş bilgileri yalnızca plakaya yetkilendirilmiş kişiler tarafından e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

İLK 15 GÜNDE ÖDEYENE CEZA YOK

Bakan Uraloğlu, HGS etiketlerinin eski, kirli veya deforme olması ya da plakaların okunamaması nedeniyle zaman zaman hatalı işlemler yaşanabildiğini belirtti. Bu tür durumlarda yapay zeka destekli incelemeler yapıldığını ve hatalı cezaların geriye dönük iptal edilebildiğini söyledi.

İhlalli geçiş yapan sürücüler, ilk 15 gün içinde eksik bakiyelerini tamamlayıp ödeme yapmaları halinde herhangi bir ceza ödemiyor.

45 GÜNÜ AŞAN ÖDEMELERDE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR

İhlalli geçişin ardından 15'inci günden 45'inci güne kadar ödeme yapan sürücülere geçiş ücretinin bir katı tutarında ceza uygulanıyor. Uraloğlu, 46'ncı günden itibaren sürücülere tebligat gönderildiğini, buna rağmen ödeme yapılmaması halinde dosyanın avukat aracılığıyla takip aşamasına ilerleyebildiğini açıkladı.