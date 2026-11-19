Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı, İstanbul Adliyesi'ne geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu olan Mustafa Yazıcı'nın savcılıktaki ifade işlemleri yaklaşık 7 saat sürdü.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA ŞARTI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Mustafa Yazıcı, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Yazıcı hakkında talep edilen iki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

DAHA ÖNCE DE İFADESİ ALINMIŞTI

Mustafa Yazıcı'nın fon soruşturması kapsamında daha önce de ifadesi alınmış ve hakkında 1 Ekim'de yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

ADİL KATILIM BANKASI'NA KAYYUM ATANMIŞTI

Mustafa Yazıcı, fon soruşturmasında adı geçen ve geçen ay İstanbul Çekmeköy'de aracının içinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı'nın da ortağı. Mustafa Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ali Emre Ballı'nın ise Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Adil Varlık Yönetim A.Ş.'ye, soruşturma kapsamında 17 Kasım'da TMSF yönetim kayyımı olarak atanmıştı.

BABASI "ZERRE KUŞKUM YOK" DEMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlunun adının fon soruşturmasında geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, Mustafa Yazıcı'nın ticari faaliyetlerinin hukuka ve ahlaka uygun olduğunu savunmuştu. Oğlunun işlemlerine ilişkin "Zerre kuşkum yok" diyen Yazıcı, iddiaların bütün yönleriyle araştırılması ve vatandaşların birikimlerinin korunması gerektiğini vurgulamıştı. Hayati Yazıcı, "Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.