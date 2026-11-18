Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Esther Hirch'i canlandıran Sinem Yıldırım, uzun bir aranın ardından katıldığı film galasıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun yıllar sonraki görüntüsü, diziyi hatırlayanlar için nostaljik bir karşılaşma oldu.

KURTLAR VADİSİ'NİN ESTHER'İ YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde Esther Hirch karakterini canlandıran Sinem Yıldırım, Aşk Tesadüfleri Sever serisinin yeni filminin galasına katıldı. Uzun yıllar önce canlandırdığı karakterle hafızalarda yer edinen oyuncu, galada objektif karşısına geçti. Yıldırım'ın son görüntüsü, Kurtlar Vadisi'nin ilk dönemlerini yeniden hatırlattı. 2003 yılında yayın hayatına başlayan dizide rol alan Sinem Yıldırım, aradan geçen yıllara rağmen Esther Hirch karakteriyle anılmaya devam ediyor.

TOMBALACI MEHMET'İN EŞİ OLARAK TANINMIŞTI

Sinem Yıldırım, 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisiyle kamera karşısına geçti. Oyuncu, dizinin önemli karakterlerinden Tombalacı Mehmet'in eşi Esther Hirch rolünü üstlendi. Kurtlar Vadisi'nin ilk döneminde yer alan Esther, dizinin akıllarda kalan kadın karakterlerinden biri oldu. Yıldırım da bu rolle televizyon izleyicisinin tanıdığı isimler arasına girdi. Aradan geçen uzun yıllara rağmen oyuncunun adı, dizide canlandırdığı karakterle birlikte anılmayı sürdürdü.

17 YIL SONRA OYUNCULUĞA GERİ DÖNDÜ

Kurtlar Vadisi'nin ardından oyunculuk kariyerini sürdüren Sinem Yıldırım, Dönme Dolap, Tatil Aşkları ve Acı Hayat gibi yapımlarda da rol aldı. Ancak daha sonra setlerden uzaklaşan oyuncu, uzun süre yeni projelerde yer almadı. Yıldırım, 17 yıllık aranın ardından 2022 yılında Dedemin Gözyaşları filmiyle oyunculuğa geri döndü.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER GALASINDA ORTAYA ÇIKTI

Sinem Yıldırım, bu kez yeni bir rolüyle değil, katıldığı film galasıyla objektiflere yansıdı. Oyuncu, Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın başrollerini üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever serisinin yeni filminin galasında görüntülendi. 20 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak filmin galası, Yıldırım'ın yeniden görüntülenmesine de vesile oldu.