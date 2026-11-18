İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, kedi tartışması yüzünden aralarında husumet oluşan iki komşunun kavgasında silahla vurulan kedi sahibi hayatını kaybetti, şüpheli ise gözaltına alındı.

KEDİLER KOMŞUNUN EVİNE GİRİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde oturan Ahmet Öksüz'e (39) ait kediler, komşusu olduğu öğrenilen Emre Y.'nin (29) evine girmesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bugün ikili arasında kedi yüzünden oluşan husumet kaynaklı tekrar tartışma çıktı.

SIRTINDAN İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Y., yanında bulunan tabancayla Ahmet Öksüz'e ateş açtı. Sırt bölgesinden iki kurşun isabet eden Öksüz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Emre Y. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öksüz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede 5 adet boş kovan tespit etti. Kaçan şüpheli Emre Y. ise polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu olayda kullandığı suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Öksüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat sürüyor.