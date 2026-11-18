CHP'den istifa eden büyükşehir belediye başkanlarına yenisi eklendi. Bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Öte yandan gazeteci Sinan Burhan, Özdemir'in 19 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağını ileri sürmüştü.

"ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK"

Burhan, Özdemir'in parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağını iddia etmişti.

Ayrıca Özdemir'in Instagram hesabını kapatması da dikkat çekerken, Yeni Parti Antalya İl Başkanı Gökhan Ölmez, geçen haftadan bu yana Özdemir'e ulaşamadığını açıklamıştı. Özdemir'in yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'e kutlama mesajı göndermediği de belirtilmişti.

CANDAN YÜCEER'İN DE ADI GEÇİYOR

Perşembe günü AK Parti'ye katılması beklenen isimler arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de bulunduğu öne sürüldü.

Yüceer'in de aynı program kapsamında AK Parti'ye katılacağı ve rozetini Erdoğan'ın takacağı iddia edildi.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

İki belediye başkanının parti değiştireceğine ilişkin iddialar henüz resmî makamlarca doğrulanmadı. Gözler, 19 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacağı belirtilen programa çevrildi.

İddialar gerçekleşirse İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ardından 2 büyükşehir daha muhalefetten iktidar partisine geçmiş olacak.