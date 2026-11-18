CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla 12 sanığın yargılandığı davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 9 sanık hakkında 'Seçim Kanunu’na muhalefet’ suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Kararın ardından gözler, İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması sonrasında İBB Başkanvekili seçilen Nuri Aslan'a çevrildi.

NURİ ASLAN GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Mahkemenin verdiği hapis cezası ve siyasi yasak kararı henüz kesinleşmedi. İstinafa taşınacak kararın hukuki süreci devam edeceği için İBB yönetiminde bu aşamada herhangi bir değişiklik yaşanmayacak. Nuri Aslan, İBB Başkanvekili olarak görevini sürdürecek ve yeniden başkanvekili seçimi yapılmayacak.

İstinaf, 2 yıl 1 aylık cezaya yönelik başvuruyu esastan reddederse, kanundaki istisnalar saklı olmak üzere hüküm Yargıtay’a gitmeden kesinleşebilir.

KARAR KESİNLEŞİRSE YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak kararının kesinleşmesi ve belediye başkanlığı sıfatının sona ermesi halinde ise İBB'de yeni bir süreç başlayacak. Bu durumda 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında İBB Meclisi'nde başkanvekili değil, doğrudan yeni belediye başkanı seçimi yapılması gündeme gelecek. Meclis tarafından seçilecek yeni başkan, mevcut belediye başkanlığı döneminin kalan süresinde görev yapacak.