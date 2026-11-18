İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında Mustafa Yazıcı şüpheli olarak ifadeye çağrıldı. Soruşturmada Yazıcı’nın adı, eylül ayından bu yana farklı iddialarla gündeme geliyor.

30 EYLÜL’DE MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül tarihli yazısıyla soruşturma kapsamında aralarında Mustafa Yazıcı’nın da bulunduğu 30 kişinin mal varlıklarına tedbir konulmasını talep etmişti. Yazıcı’nın ifadesi aynı gün alınmış, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Yazıcı ve Adil Katılım Bankası’nın kurucusu Ali Emre Ballı’nın mal varlıklarına uygulanan tedbir ise aynı akşam kaldırılmıştı.

Gazetecilerin oğluna ilişkin sorusuna Hayati Yazıcı, 1 Ekim’de TBMM’nin açılışında yalnızca “Açıklayacağım” yanıtını vermişti.

BANKA VE 3 ŞİRKET TMSF’YE DEVREDİLDİ

Soruşturmada Adil Katılım Bankası, Adil Varlık Yönetim, Adil Tasarruf Finansman ve Dünya Varlık Yönetim şirketlerinin yönetimi ve hisseleri TMSF’ye devredildi. Basında, Mustafa Yazıcı’nın Adil Varlık Yönetim’de yönetim kurulu başkanvekili olduğu ve bankanın kendisine ait olduğu yönünde haberler yer aldı.

Savcılık, gerçek ticari faaliyete dayanmayan kredi ve menkul kıymet ihraçlarından elde edilen paraların Adil Katılım Bankası’nın sermayesine aktarıldığını, bankanın manipülasyon iddialarına konu fonlara yatırım yaparak grup şirketlerine kredi kullandırdığını ve elde edilen gelirlerin şirketler arası transferlerle aklandığını iddia ediyor. Savcılık, söz konusu şirketlerin suç işlemek amacıyla kullanıldığına dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti.

YAZICI: BANKAYLA HİÇBİR BAĞLANTIM YOK

Mustafa Yazıcı, banka kurulduğu dönemde, Eylül 2025'te yaptığı açıklamada bankayla ilişkilendirilmesine tepki göstermişti. Yazıcı, “Hiçbir bağlantım yok. Ticaret siciline girip ortaklık yapısına bakabilirsiniz. Benimle herhangi bir ilgisi yok” demişti.

Gazeteci İsmail Saymaz ise Yazıcı’nın kağıt üzerinde bankanın ortakları arasında doğrudan yer almadığını, ancak bankanın kurucusu Ali Emre Ballı’nın, Yazıcı’ya ait olduğu belirtilen Adil Varlık Yönetim’in yönetim kurulu başkanı olduğunu yazmıştı.

GİZLİ TANIK: ALTINLAR GÖSTERMELİKTİ

Yeni Şafak’ın bugün yayımladığı soruşturma ifadelerinde, “Sarıyer” kod adlı gizli tanık Adil Katılım Bankası’nın kuruluş sermayesine ilişkin iddialarda bulundu. Gizli tanık, bankanın kuruluşunda sermaye olarak gösterilen altınların gerçekte bulunmadığını, yalnızca “usulen var göstermek” için bir altın alım işlemi yapıldığını öne sürdü.

Gizli tanık, bu işlemi Mustafa Yazıcı’nın akrabası ve ortağı olduğunu söylediği, Yazıcı Sarraf’ın sahibi İlhami Yazıcı’nın yaptığını iddia etti. Tanık, Mustafa ve İlhami Yazıcı’nın Dem Döviz’i birlikte kurduklarını da ileri sürdü. “Sarıyer”, İlhami Yazıcı’nın altınları Kapalıçarşı’dan geçici olarak topladığını ve “göstermelik bir şekilde BDDK murakıplarına sunduk” dediğine tanık olduğunu iddia etti.

“KAVCIOĞLU GÖZ YUMDU” İDDİASI

Gizli tanık, dönemin BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun bu duruma göz yumduğunu da öne sürdü. Bakan Mehmet Şimşek, bugün başsavcılığın talebi üzerine Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığını görevlendirmişti.

ESKİ BDDK YETKİLİSİ VE BALLI’NIN SEVGİLİSİNİN İFADELERİ

Soruşturmada ifade veren eski BDDK Uygulama 3 Daire Başkanı Bilal Soysal, murakıp raporunda sermaye altınlarının varlığına ilişkin beyan dışında bir delil bulunmadığını, faaliyet izni verilmesi dışında bir işleme tanık olmadığını söyledi.

Ali Emre Ballı’nın sevgilisi olduğu belirtilen Şeyma Solak ise ifadesinde, Ballı’nın altınların bulunmadığı ve BDDK murakıplarının denetim yapacağını öğrenince telaşlandığını anlattı. Solak, Ballı’nın “o altınları kullandık” dediğini ve Kavcıoğlu ile telefonda görüşerek meseleyi çözdüklerini aktardı. Ali Emre Ballı, soruşturma sürecinde aracında ölü bulunmuştu.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Yeni Şafak’ın aktardığına göre, fon soruşturması kapsamında 498 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 129 kişi tutuklandı ve 30 şirkete kayyum atandı.