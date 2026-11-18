Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Şimşek, görevlendirmeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması dolayısıyla gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, başsavcılığın eski BDDK Başkanı Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebi üzerine Şimşek, Teftiş Başkanlığını ön inceleme için görevlendirdi.