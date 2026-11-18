Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Rusya vatandaşı Arzu Khalılova’yı (20), 72’si tek başına ölümcül olmak üzere 146 makas darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu tutuklu sanık Salican Mehmet’in (28) yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcılık, Mehmet’in ‘Canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme suçu’ndan ağırlaştırmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti. Salican Mehmet, pişman olduğunu ve olay anında kendinde olmadığını dile getiren sanık tahliyesini talep etti.

Olay, 3 Kasım 2025’te saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki evde meydana geldi. Arzu Khalılova ile dini nikahla birlikte yaşadığı Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet, 4 ve 1 yaşlarındaki 2 kızının annesi Khalılova’ya makasla saldırdı. Alt katta oturan ve sesleri duyup üst kata çıkan Salican Mehmet’in annesi F.M., Arzu Khalılova’nın yerde yattığını görünce durumu eşi İ.M.’ye bildirdi. İ.M.’nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet elinde makasla yakalanırken, yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Khalılova hayatını kaybetti. Otopside Khalılova'nın vücudunun değişik yerlerinde toplam 146 makas girişi olduğu, bunların 72'sinin tek başına ölümcül nitelikte olduğu belirlendi. Cenaze, işlemlerinin ardından toprağa verildi.

"EŞİMLE TARTIŞTIĞIMIZ ZAMAN BENİM GÖZÜM DÖNER"

Emniyetteki ifadesinde; Arzu Khalılova ile 4 yıldan beri dini nikahla birlikte yaşadıklarını söyleyen Salican Mehmet, psikolojik problemleri olduğunu ve tedavi gördüğünü iddia ederek, "Son birkaç aydır bende ruhsal açıdan sıkıntılar olmaya başladı. Bundan dolayı yaklaşık 2 ay önce Bursa'da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatarak tedavi görmeye başladım. Burada yaklaşık 21 gün tedavi gördüm ve taburcu edildim. Taburcu edildiğimde bana günde 3 defa kullanılmak üzere ilaç verildi. Ben bu ilaçları bir süre kullandım. Bu süre zarfında eşimle kavgalarımız oldu, birbirimizi darbettik ancak birbirimizden şikayetçi olmamıştık. Eşimle tartıştığımız zaman bazen benim gözüm döner ve ne yaptığımı bilemem, birden parlardım. Ancak eşimle ciddi bir sorunumuz yoktu" dedi.

"DİREKT EŞİME MAKASLA SALDIRMAYA BAŞLADIM"

İfadesinde; olaydan 1 gün önce eşiyle küçük kızlarının ağlaması nedeniyle tartıştıklarını ve birbirlerini darbettiklerini söyleyen Mehmet, "Olay günü büyük kızım babaannesine gitti. Bebeğimiz evdeydi. Eşim çamaşırları topluyordu. Bana ‘Çocuğa bak’ dedi. Ben de ‘Bakıyorum’ dedim. Bana hala ‘Çocuğa bak’ deyince, dünden de kavgalı olduğumuz için sinirlendim. O sırada benim yine gözüm karardı. Daha sonra çocuk odasına gittim. Çocuğa baktım ve orada bulunan makası aldım. Ondan sonra salona geldim. Direkt eşime makasla saldırmaya başladım. Makasla birçok kez saldırdım ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bunun üzerine eşim yere yığıldı" ifadelerini kullandı.

8 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Salican Mehmet’in 'Kasten yaralama’, ‘Kullanmak için uyuşturucu bulundurma’, ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından 8 kaydı olduğu, yine öldürdüğü Arzu Khalılova’ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mehmet’in, yargılanmasına Bursa 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ile Arzu Khalılova’nın annesi Zülfiye Halil, sanığın babası İ.M. ve taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmada istenen İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’nden gelen sanığın akli melekelerinin yerinde olduğuna dair rapor için söz verilen sanık, pişman olduğunu ve olay anında kendinde olmadığını dile getirerek tahliyesini talep etti.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Salican Mehmet’in savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcı, 72’si iç organlara gelecek ve tek başına ölümcül olmak üzere toplamda 146 makas darbesiyle ölümün gerçekleştirilmesi nedeniyle sanığını ‘Canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme suçu’ndan ağırlaştırmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaayı kabul etmediklerini dile getiren sanık Salican Mehmet’in avukatı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Raporu’na itiraz ederek yeniden rapor düzenlenmesini talep ederek, mütalaaya karşı ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.