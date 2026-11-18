Usta sanatçı Müjdat Gezen, Berna Laçin'in programında Bülent Ersoy ile ilgili yıllar öncesine dayanan bir anısını anlattı. Diva'nın sahneye çıktığı ilk dönemlere ilişkin konuşan Gezen, Ersoy soyadını kendisinin bulduğunu açıkladı. Ünlü sanatçı, Bülent Ersoy'un Londra'da geçirdiği ameliyatın ardından yaşadıkları ilginç bir olayı da paylaştı.

"SOYADINI BEN KOYDUM"

Berna Laçin'in programına konuk olan Müjdat Gezen, Bülent Ersoy'un sanat hayatının ilk yıllarına ilişkin bilinmeyen bir ayrıntıyı anlattı.

Ersoy'un soyadını kendisinin belirlediğini söyleyen Gezen, o dönem Maksim Gazinosu'nda çalıştığını ve Milliyet gazetesinde yazılar yazdığını belirtti.

Gezen, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Soyadını koydum onun. Benden çıktı. O yazdı hayat hikayesinde. Soyadı babam dedi. Ben Maksim gazinosunda çalışıyorum. Milliyet Gazetesi'nde de yazılar yazıyorum. Bir gün Fahrettin Aslan aradı, gel dedi. Kurşun kalemle tam sayfa afiş hazırlanırdı. Gönül Akkor, Bülent Erkoç, Müjdat Gezen, Beyaz Kelebekler şu bu..."

"ERKOÇ'U HEMEN SİLİP ERSOY YAPTIM"

Maksim Gazinosu'nun sahibi Fahrettin Aslan'ın kendisine Bülent Ersoy'u dinletmek istediğini belirten Gezen, sanatçıyı henüz görmeden afişteki soyadının dikkatini çektiğini söyledi.

Gezen, o anları şöyle anlattı:

"Biraz sonra şu çocuk gelecek bir bak dedi. Ama daha gelmeden bu soyadını gördüm. Dedim ki abi yani Erkoç diye, bunu pehlivan zannedebilirler. Ben daha çocuğu görmedim. Erkoç güzel türkücü adı olabilir ama assolist narin bir şeymiş bu da. Sakalları filan da var fotoğrafına da baktım. Londra'da ameliyat olduğu günü de anlatırım. Geldi bu kibar bir çocuk. Erkoç'u hemen silip Ersoy yaptım."

AMELİYATTAN SONRA YAŞANAN MANTI OLAYINI ANLATTI

Müjdat Gezen, Bülent Ersoy'un Londra'da geçirdiği ameliyatın ardından yaşanan bir anısını da paylaştı.

Ersoy'un ameliyattan iki gün sonra mantı yemek istediğini anlatan Gezen, Türker İnanoğlu'nun isteği üzerine sanatçıyı bulunduğu yerden aldığını söyledi.

Gezen, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Bu ameliyattan iki gün olmuş çıkalı. Türker İnanoğlu dedi ki ya Gülşen Bubikoğlu, Nevzat Okçugil, bu mantı istemiş. Şunu evden alıp gelsene dedi. Ev çok yakın taksiye binip gittim. İndi geldi, iyiyim dedi. Geldik eve, Londra'da mantı yapmışlar. Bu mantıdan bir kaşık aldı, itti. İtalyan mantısı bu yemem dedi. Yemedi mantıyı, biz götürdük mantıyı. İnanamadım ama..."

Gezen'in yıllar sonra anlattığı bu anılar, Bülent Ersoy'un sahne hayatının ilk dönemlerine ilişkin bilinmeyen ayrıntıları ortaya koydu.