Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Maranhão eyaletinde bulunan Arariboia Yerli Toprakları'nda dikkat çekici bir karşılaşma yaşandı. Uzun yıllardır gönüllü izolasyon halinde yaşayan Awá-Guajá topluluğunun üyeleri, 16 Kasım'da Guajajara halkının yaşadığı Tawari köyüne yaklaştı. Yerel kaynaklara göre yaklaşık 20 kişilik grupta erkekler, kadınlar ve çocuklar bulunuyordu. Bölge halkı tarafından kaydedilen görüntülerde, bazı yerlilerin ellerinde yay ve ok taşıdığı görüldü.

KÖYLÜLERDEN YİYECEK ALIP ORMANa DÖNDÜLER

Görüntülerde, köy sakinlerinden birinin gruba yiyecek götürdüğü, yerlilerin de yaklaşarak bunları aldığı görüldü. Yerel kaynaklara göre gruba meyve ve yer elması verildi. Awá-Guajá üyeleri kısa süre sonra yeniden ormanın derinliklerine döndü. Karşılaşma, bölgede son yıllarda kaydedilen en dikkat çekici temaslardan biri olarak değerlendirildi.

ÇOCUKLARIN VE YAŞLILARIN DURUMU ENDİŞELENDİRDİ

Maranhão Yerli Halkları Örgütleri Koordinasyonu (Coapima), gruptaki bazı çocukların ve yaşlıların belirgin şekilde zayıf göründüğünü açıkladı. Yerlilerin yiyecek bulmakta zorlandıkları için köye yaklaşmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak gıda sıkıntısı yaşandığı veya grupta yetersiz beslenme bulunduğu henüz tıbbi olarak doğrulanmadı. Bölgedeki yasa dışı ağaç kesimi, avcılık ve orman alanlarına yönelik müdahaleler de yerli topluluklarının yaşam koşullarını tehdit eden unsurlar arasında gösteriliyor.

HASTALIK BULAŞMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Brezilya Ulusal Yerli Halklar Vakfı (Funai), olayın ardından özel koruma ekiplerini harekete geçirdi. Sağlık yetkilileriyle birlikte kriz koordinasyon mekanizması oluşturulurken bölgeye kontrolsüz girişlerin önlenmesi için tedbirler alındı. Yetkililer, dış dünyayla sınırlı temas kuran toplulukların bazı bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız olabileceğine dikkat çekti. Funai, önceliklerinin yerlilerin sağlığını, yaşamını ve kendi yaşam biçimlerini sürdürme haklarını korumak olduğunu vurguladı.

TEMASIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Uzmanlar, grubun köye yaklaşmasının kesin nedeninin henüz belirlenmediğini ifade ediyor. Yetkililer, yaşanan kısa süreli karşılaşmanın Awá-Guajá topluluğunun gönüllü izolasyondan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmediğini belirtiyor. Brezilya hükümeti, bölgedeki gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor.