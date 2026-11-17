İstanbul'un Pendik ilçesinde genç bir kadın, trafik akışının sürdüğü sırada "Ölmek istiyorum" diye bağırarak kendini yolun ortasına bıraktı. Durumu fark eden sürücüler araçlarını durdurup müdahale etmeye çalışsa da genç kadın yerden kalkmadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı genç kadın, tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.