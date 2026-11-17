Türkiye gazetesinden Tahir Kum'un haberine göre, Süper Lig'in yeni yayıncısını belirleyecek ihale için altı kurum şartname satın aldı. Bu kurumların beşinin beIN Media Group, Saran Group- Amazon ortaklığı, Turkcell, Türk Telekom ve TRT olduğu öğrenildi. Altıncı kurumun ismi ise henüz açıklanmadı.

2024 yılında gerçekleştirilen yayın ihalesinde beIN Sports ile Saran Grubu yarışırken, bu kez iki büyük telekomünikasyon şirketinin de sürece dahil olması dikkat çekti.

EN GÜÇLÜ ADAY OLARAK TURKCELL KONUŞULUYOR

Yayın ihalesine ilişkin kulislerde en güçlü adayın Turkcell olduğu konuşuluyor. Şirketin geniş abone ağı ve dijital yayıncılık alanındaki faaliyetleri, ihale sürecinde avantaj sağlayabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Turkcell ve Türk Telekom'un internet servis sağlayıcısı olarak faaliyet göstermesi, kaçak maç yayınlarıyla mücadelede de önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Ancak Turkcell'in favori olduğuna ilişkin değerlendirmeler resmî bir açıklamaya değil, kulis bilgilerine dayanıyor.

İHALE TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

TFF, daha önce 13 Ocak 2027 olarak belirlenen ihale tarihini 30 Kasım 2026'ya çekti. Federasyon, değişikliğin Yayın İhale Komisyonunun değerlendirmeleri doğrultusunda yapıldığını açıkladı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, ihaleyle ilgilenen şirketlerden biri, yayın haklarını kazanması halinde kullanılacak dekoderlerin üretimi ve bürokratik işlemlerinin uzun süreceğini TFF'ye bildirdi. İhalenin ocak ayında yapılması durumunda cihazların yeni sezona yetişemeyebileceği gerekçesiyle tarihin öne alınması istendi.

YAYIN HAKLARI 5 AYRI PAKETTE SATILACAK

TFF'nin hazırladığı ihale, Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarını kapsayan beş farklı paket üzerinden gerçekleştirilecek. Paket A, Süper Lig yayınlarını; Paket B, 1. Lig yayınları ile iki ligin radyo yayınlarını ve geniş özetlerini kapsıyor. Paket C uluslararası yayın haklarını, Paket D uluslararası bahis sitelerinden yayın ve dijital özetleri içeriyor. Paket E ise tüm yayın haklarını tek pakette topluyor. Müsabakalardan elde edilecek veri hakları ise ihale kapsamında bulunmuyor.

GÖZLER 30 KASIM'A ÇEVRİLDİ

Yayın ihalesi için tekliflerin 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00 ile 14.10 arasında TFF'nin Riva'daki tesislerinde noter huzurunda teslim edilmesi gerekiyor. Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihalede hedeflenen gelirin 500 milyon dolar olduğu aktarılıyor.

Şartname satın alan kurumların tamamının teklif verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor. TFF'nin tüm teklifleri reddetme veya ihaleyi iptal etme hakkı da bulunuyor.