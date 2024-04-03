Son Dakika Amazon Haberleri

- 13:09 Amazon Prime Video, Road House'un Yeniden Çekilmiş Versiyonuyla Rekor Kırdı
Amazon Prime Video, Conor McGregor ve Jake Gyllenhaal'in başrollerinde yer aldığı Road House'un yeniden çekilmiş versiyonunu yayınladı. Film, ilk iki haftasında Prime Video'nun en çok izlenen filmi oldu ve 50 milyon izlenme sayısına ulaştı. Bu, Amazon'un tüm filmlerini geride bırakarak yeni bir dönüm noktasıdır.
- 1.04.2024 OnePlus Nord CE 4, Amazon'da göründü
OnePlus Nord CE 4 modeli, tanıtım öncesi Amazon'da ortaya çıktı. Cihazın özellikleri ve tasarımı hakkında bilgiler paylaşıldı. Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, 8 GB RAM, 128/256 GB depolama, 50 MP ana kamera ve 100W destekli 5.500 mAh pil gibi özelliklere sahip olan OnePlus Nord CE 4, 1 Nisan'da tanıtılacak.
- 31.03.2024 Redmi Watch 4, Son Güncellemeyle Sesli Asistan Desteği Alacak
Son güncellemeyle Redmi Watch 4, Amazon Alexa üzerinden sesli komutlarla uyumlu hale geldi. Bu güncelleme Türkiye'deki kullanıcılar arasında talebi artırması bekleniyor. Güncelleme ile alarm kurma ve uyumlu elektronik aletlerin kullanımı da mümkün olacak. Ancak bazı özelliklerin sadece belirli ülkelerde kullanılabileceği belirtiliyor. Redmi Watch 4, AMOLED ekran, paslanmaz çelik kasa, sağlık parametrelerini izleme ve su geçirmezlik gibi özellikler sunuyor. Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri de açıkladı.
- 31.03.2024 Amazon Kindle, yapay zeka üretimi kitaplarla gündemde
Amazon firmasının popüler e-kitap okuyucusu Kindle, yapay zeka tarafından üretilmiş kitapların reklamını yapmasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Kitapların özgün olmadığı ve içeriklerinin çalıntı olduğu iddialarıyla birlikte, cihazın prestij kaybı yaşayabileceği öngörülüyor. Amazon yönetimi ise sert tedbirler alabilir.
- 28.03.2024 Amazon, Anthrophic'e dev yatırım yaptı
Dünyanın en değerli şirketlerinden Amazon, yapay zeka girişimi Anthrophic'e 2.75 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Bu yatırım, teknoloji sektöründe dengelerin değişmesine neden olabilir. Anthrophic, Amazon'un bulut bilişim teknolojilerini kullanarak kendi yapay zeka algoritmalarını eğitecek ve yeni kabiliyetler kazanacak. Ayrıca, girişim Amazon müşterilerine yeni hizmetler sunacak ve özel Amazon çiplerinden faydalanacak. Amazon ve Anthrophic gibi şirketler, yapay zeka alanındaki varlıklarını sürdürmek için iş birliklerine gitmek zorunda kaldı. Bu gelişmelerin sonucunda kullanıcıların yararlanması hedefleniyor.
- 27.03.2024 Polonya, Amazon'u Tazminata Mahkum Etti
Polonya yönetimi, Amazon'un müşterileri yanıltmaya çalıştığı gerekçesiyle şirketi 8 milyon dolar tazminata mahkum etti. Polonya yargısı, firmanın müşteri siparişlerini iptal ettiği ve ödenen ücretlerin geri alındığı sonucuna vardı. Amazon'un satış sürecinin transparan olmadığı ve kullanıcıları yanıltmaya yönelik teşebbüslerde bulunduğu iddia edildi. Bu durumun Amazon'un prestijini sarsması beklenirken, şirketin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
- 27.03.2024 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya'da Lula da Silva ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. Macron, Amazon bölgesindeki Belem kentinde Lula da Silva ile bir araya geldi ve kakao geliştirme projesini ziyaret etti. Ayrıca Macron, Kayapo Kabilesinden Raoni Metuktire'ye 'Ulusal Nişan' vereceğini açıkladı.
- 23.03.2024 Apple'a karşı açılan antitröst davasında Amazon Fire Phone iddiası
ABD Adalet Bakanlığı'nın Apple'a karşı açtığı antitröst davasında ortaya çıkan yeni detaylara göre, Apple'ın rakiplerini başarısızlığa uğratmak için engeller yarattığı iddia ediliyor. Bu iddialar arasında Amazon'un Fire Phone adlı telefonunun Apple yüzünden iptal edildiği de yer alıyor. Uzmanlar ise Adalet Bakanlığı'nın argümanının şüpheli olduğunu belirtiyor ve bu şirketlerin akıllı telefon başarısızlıklarının Apple'dan daha kapsamlı olduğunu düşünüyorlar.
- 21.03.2024 MacKenzie Scott, ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, boşanmadan aldığı nafakanın ardından ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı. Scott, toplamda 16,5 milyar dolar bağış yaparak bu yıl 361 küçük ölçekli kuruluşu destekledi. Bağış yapılan kuruluşlar arasında ACLU, Göçmen Kadınlar için Adalet Derneği ve LGBTQ+ hakları dernekleri bulunuyor. Scott, mal varlığının yarısını bağışlama sözünü vermişti.
- 19.03.2024 Nvidia, Yeni Yapay Zeka Çipini Tanıttı
ABD'li çip devi Nvidia, bazı işlemleri önceki çiplerden 30 kat hızlı yaptığı söylenen yeni yapay zeka çipini tanıttı. B200 'Blackwell' çipi şirketin yıllık yazılım konferansında, CEO Jensen Huang tarafından tanıtıldı. Nvidia, Amazon, Google, Microsoft ve OpenAI gibi büyük müşterilerinin bu yeni çipi kullanmasını beklediğini açıkladı. Ayrıca, toplantıda yeni yazılım araçları ve otomobillerde kullanılacak chatbot çipleri de tanıtıldı.
- 18.03.2024 Apple'ın Siri'yi güçlendireceği ve akıllı bir asistana dönüştüreceği söyleniyor
Apple'ın 2011'de piyasaya sürdüğü Siri, zorlu rakipleri Amazon Alexa ve Google Asistan ile rekabette geride kaldı. Fakat gelen haberlere göre, Siri, bu yıl yapay zeka ile büyük bir güç kazanacak. Apple'ın büyük dil modelleri (LLM) teknolojisi ile Siri'yi güçlendireceği ve 'nihai sanal asistan' haline getireceği belirtiliyor. Siri'nin yakında ChatGPT gibi doğal sohbet yetenekleri kazanabileceği ve daha karmaşık görevleri etkili bir şekilde yerine getirebileceği söyleniyor. Apple'ın Siri'nin yapay zeka planlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC'de açıklayabileceği belirtiliyor.
- 15.03.2024 Amazon, satıcıların işlerini kolaylaştırmak için yapay zeka kullanıyor
Amazon, satıcıların ürün sayfalarını hızlı ve kurallara uygun olarak oluşturabilmeleri için yapay zeka kullanmaya başladı. Yeni yapay zeka aracı, satıcılara tek tuşla otomatik ürün sayfaları oluşturma imkanı sunuyor. Bu özellik, satıcıların kendi web sitelerinden bilgiler alarak Amazon için bir ürün sayfası oluşturmasına olanak tanıyor. Amazon, bu yapay zeka aracıyla satıcıların zamanını ve çabasını azaltarak, bir ürünü başka bir web sitesinden Amazon'a daha hızlı ve etkili bir şekilde taşımalarını amaçlıyor. Bu yenilik, e-ticaret sektöründe önemli bir dönemi başlatabilir.
- 10.03.2024 Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, akıllı TV'lere özel uygulama sunuyor
Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, video hedeflerini mobil cihazların ötesine taşıyor. Şirketin akıllı TV'lere özel uygulaması yakında Samsung ve Amazon Fire TV'ler için kullanıma sunulacak. Uygulama, X'teki videoları televizyonda izlemeyi sağlayacak.
- 6.03.2024 Amazon, nükleer enerjiyi devreye sokuyor
Amazon yönetimi, bulut bilişim sistemleri için yatırım yapmaya devam ederek Talen Energy firmasıyla 470 milyon euroluk bir anlaşma yaparak nükleer tabanlı bir veri altyapısı projesine girişiyor. Bu hamleyle enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Amazon, sektördeki güç dengelerini değiştirebilir.
- 6.03.2024 Amazon'un Project Kuiper için testler başlıyor
Amazon, uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sistemi olan Project Kuiper için testlere başlıyor. Kuiper Systems, önümüzdeki altı ay boyunca binden fazla anten prototipini test edeceğini duyurdu. Testler, antenlerin farklı koşullar ve konumlar altında performansını değerlendirecek ve 200'e kadar abonenin terminal alabileceği belirtildi. Amazon, anten tasarımını tamamlamaya yakın olduğunu ve üç farklı seçenek sunmayı planladığını açıkladı. Bu anten çeşitliliği, Amazon'un yüksek hızlı internete erişim hedefini vurguluyor. Anten testi, Amazon'un SpaceX Starlink ağıyla rekabet etme çabasında önemli bir adım olarak görülüyor.
- 6.03.2024 Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı oldu
Tesla, SpaceX ve X (Twitter) gibi büyük şirketlerde hissedar olan Elon Musk, uzun bir süredir elinde tuttuğu liderliği kaybetti. Bloomberg tarafından paylaşılan dünyanın en zengin insanları sıralamasında önemli bir değişiklik yaşandı. Öyle ki e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 200 milyar dolardan fazla servetiyle zirveye adını yazdırdı.
- 5.03.2024 Amazon, Suudi Arabistan'da büyük bir yatırım planlıyor
Amazon, Suudi Arabistan topraklarında bulut bilişim teknolojisi platformu Amazon Web Services (AWS) için 5.3 milyar dolarlık bir veri altyapısı kurmayı planlıyor. Bu yatırım, bölgeye dinamizm katmayı hedefliyor ve Amazon'un diğer ülkelerde de benzer projeler gerçekleştireceği konuşuluyor. Ayrıca, yatırımın eğitim ve iş olanaklarını artıracağı ve yeni nesil teknolojileri barındıran yapılar kurulacağı belirtiliyor.
- 4.03.2024 Anthropic, Google ve OpenAI'ye meydan okuyor: Claude 3 yapay zeka modelini tanıttı
Google ve OpenAI arasındaki yapay zeka tabanlı sohbet botu yarışına Amazon destekli Anthropic da katıldı. Anthropic, Claude 3 adlı yapay zeka modelini tanıtarak, rakiplerini geride bıraktığını iddia etti. Claude 3, metin sohbetinin yanı sıra fotoğraf ve belge analizi gibi yeni özellikler sunuyor. Anthropic, OpenAI'nin ChatGPT'si gibi liderlerle rekabet etmeyi ve üretken yapay zeka alanında pay sahibi olmayı hedefliyor.
- 1.03.2024 Amazon Prime Gaming Mart 2024 Oyunları Açıklandı
Amazon, Prime Gaming hizmeti ile her ay kullanıcılara ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Mart 2024 oyunları arasında en dikkat çekenler ise Fallout 2 ve Bus Simulator 21: Next Stop. Oyunları almak için Amazon Prime Gaming platformuna giriş yapmanız yeterli.
- 25.02.2024 Silikon Vadisi'nde insansı robotlar moda oldu
Silikon Vadisi'ndeki dev şirketler, personel verimliliğini artırmak için insansı robotlardan faydalanmayı düşünüyor. Amazon, Microsoft, Nvidia, Intel ve OpenAI gibi teknoloji firmaları, Figure AI isimli insansı robot girişimine büyük yatırımlar yaptı. Figure AI, depolama ve lojistik gibi işlerde kullanılmak üzere tasarlanan insansı robotlar üretiyor. Bu robotlar, otonom bir şekilde insanlar gibi davranabiliyor, düşünebiliyor ve öğrenebiliyor. Yapılan yatırımlarla birlikte Figure AI'ın değeri artacak ve yapay zeka hayatımızı nasıl değiştireceği merak konusu.
- 22.02.2024 AWS, İstanbul'da yeni CloudFront Edge Location'ı kullanıma sundu
Amazon Web Services (AWS), Türkiye'deki ilk Amazon CloudFront Edge Location'ın kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeni Edge Location, AWS servisleri için destek sağlayarak Türkiye'deki müşterilere daha hızlı ve güvenli bir bağlantı imkanı sunuyor. Bu gelişme, Türkiye'nin AWS küresel ağına bağlanmasını ve daha yüksek performanslı bulut bilişim hizmetlerine erişimini sağlıyor.
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- 21.02.2024 Türk Amerikan Güvenlik Vakfı, 1915 Ermeni iddialarına cevap niteliğinde bir kitap çalışması tamamladı
ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Güvenlik Vakfı (TASFO), 1915 Ermeni iddialarına cevap niteliğinde, 12 ayrı mülakattan oluşan bir kitap çalışmasını tamamladıklarını duyurdu. Kitap, sözde Ermeni soykırımı iddialarına yanıt vermek amacıyla uzman tarihçi ve akademisyenlerin mülakatlarından oluşuyor. TASFO Derneği tarafından gerçekleştirilen kitabın dijital baskısı yayımlandıktan sonra çevrim içi satış platformu Amazon'da da satışa sunulacak. Kitabın amacı, tarihsel dayanağı olmayan Ermeni soykırımı iddialarına cevap vermek ve Ermeni lobisine karşı duruş sergilemektir.
- 21.02.2024 Oppo F25 Pro 5G: Lansman Tarihi, Özellikleri ve Tasarımı
Oppo'nun müthiş renge sahip yeni modeli Oppo F25 Pro 5G bugün karşımıza çıktı. Lansman tarihi, tasarımı ve özelliklerini ortaya döken F25 Pro, Amazon satış sayfası ile gözler önüne çıktı. İşte Oppo F25 Pro 5G'nin lansman tarihi, özellikleri ve tasarımı.
- 11.02.2024 Jeff Bezos'un süper yatı Fethiye'ye demir attı
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un süper yatı Flying Fox, Fethiye'ye demir attı. 136 metre uzunluğundaki yat, Türkiye'ye yaklaşık 18 milyon lira bırakacak. Yatta havuz, jakuzi, SPA, spor salonu, su sporları ve sinema gibi birçok özellik bulunuyor.
- 9.02.2024 Amazon, sağlık sektöründeki iki firmasında toplu işten çıkarma yapacak
Amazon, 2018 yılında satın aldığı PillPack ve 2022 yılında bünyesine kattığı One Medical şirketlerinde toplu işten çıkarma yapacağını duyurdu. Amazon Sağlık Bölümü Başkanı Neil Lindsay, bazı maddi kaynakları diğer alanlara kaydırmak zorunda olduklarını ve bu nedenle bazı çalışanların işine son verileceğini belirtti. Bu durumun geçici olduğu düşünülse de, birçok teknoloji şirketinin pandemi döneminde yoğun işe alımların ardından işten çıkarmalar yaptığı biliniyor.
- 6.02.2024 AA ve Amazon AWS işbirliğiyle yapay zeka çalıştayı başladı
Anadolu Ajansı (AA) ve Amazon AWS Dijital İnovasyon Merkezi işbirliğiyle yapay zeka teknolojilerinin medya sektöründeki uygulamalarını incelemek üzere düzenlenen çalıştay başladı. Çalıştayda, AA haber ve idari birimlerinden oluşan ortak bir çalışma grubu oluşturuldu ve medya sektörü özelinde çeşitli ihtiyaçlar ele alınacak. Çalıştayın sonunda yapay zeka temelli çözüm önerileri sunulması hedefleniyor. AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Yakup Şıvka, çalışmanın amacının medya teknolojileri alanında bir yapay zeka ürününü hayata geçirerek, hem AA hem de sektör tarafından kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtti.
- 20.01.2024 Amazon Prime Video, Avrupa'ya Odaklanacak
Amazon, Prime Video için Avrupa'ya daha çok önem verecek. Şirket, Avrupa'ya odaklanacak, akabinde Afrika ve Orta Doğu'yu kapsayan MENA bölgesinde faaliyetlerini azaltacak. Yeniden yapılanma kapsamında orijinal Avrupa içeriklerine daha çok önem verilecek. Türkiye'nin durumu ise henüz netlik kazanmadı.
- 20.01.2024 Amazon, mobil uygulamasına yapay zeka özellikleri eklemeyi planlıyor
Amazon, mobil uygulamasında yapay zeka özelliklerini test ediyor. Kullanıcılar, ChatGPT benzeri bir yapay zeka asistanıyla konuşarak alışveriş deneyimini geliştirebilecekler. Ayrıca yeni bir abonelik olan Alexa Plus ile yapay zekasını güçlendirmeyi hedefliyor.
- 12.01.2024 Amazon Ormanlarında 10,000 Kişiye Ev Sahipliği Yapmış Şehir Keşfedildi
Amazon ormanlarının derinliklerinde, 2000 yıl önce toprağa gömülen ve 1000 yıl varlığını sürdüren bir şehir bulundu. Ekvador'daki And Dağları'nın eteklerinde, Upano Vadisi'nde yer alan bu gizemli şehir, lazer teknolojisi ile ortaya çıkarıldı. Şehirde yaklaşık 10,000 kişi yaşamış olabileceği düşünülüyor. Keşif, antik Amazon'un yaşanabilir olduğunu kanıtlamıştır.
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- 7.01.2024 OnePlus 12R Lansmanı ve Özellikleri
OnePlus'ın geliştirdiği son teknoloji harikası OnePlus 12R, kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. 23 Ocak tarihinde Hindistan'da gerçekleştirilecek olan lansmanla birlikte kullanıcı deneyimine sunulacak olan cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, 16GB RAM ve 6,78 inçlik 120Hz LTPO AMOLED ekranı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Satış süreci Amazon üzerinden yönetilecek olan OnePlus 12R, f/p cihazı olması bekleniyor.
- 30.12.2023 Amazon, depolarındaki araçlar için hidrojen yakıtı üretmeyi planlıyor
Amazon, çevreyi daha az kirleten bir enerji kaynağı olan hidrojeni üretmek için çalışmalara başladı. Şirket, tedarik merkezlerinde elektrolizör kullanarak hidrojen üretecek ve bu yakıtı araçlarına sağlayacak. Hidrojen, sera gazı emisyonları yerine su buharı ürettiği için çevre dostu bir seçenek olarak görülüyor. Ancak, hidrojen üretimi temizlenmesi gereken bir süreç olduğu için maliyetli olabiliyor.
- 28.12.2023 Google, binlerce çalışanını işten çıkaracak
Google'ın reklam satış departmanında yeniden yapılanmaya gideceği iddiası ortaya atıldı. Bu doğrultuda şirketin 30 bin çalışanı ilgilendiren bir işten çıkarma kararı alacağı öne sürüldü. Söylentilere göre bu kararın nedeni, çalışanların yerini yapay zekanın alacak olması.
- 27.12.2023 Amazon Prime Video reklamlı aboneliği başlatıyor
Amazon, Prime Video için reklam dönemini resmen başlatıyor. Şirket, dijital yayın hizmetinde paylaşılan film ve dizilere reklam eklemeye başlayacağını duyurdu. Kullanıcılara gönderilen e-postada bu hareketi platformu güçlendirmek için aldıklarını ifade etti.
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- 15.12.2023 Amazon, Kuiper Projesi ile SpaceX'e rakip olacak
Amazon, Kuiper Projesi'nin uydu hizmetini kullanan müşteriler için verimi artıracak ve gecikmeyi azaltacak önemli teknolojiyi başarıyla doğruladığını açıkladı. Kuiper Projesi'nin uyduları, optik uydular arası bağlantıları sağlayan OISL teknolojisi sayesinde aynı anda birçok uzay aracıyla bağlantı kurabilecek. Bu teknolojiyle uydular, verileri %30 daha hızlı taşıyabilecek.
- 7.12.2023 2023 Yılında Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu
Interbrand tarafından paylaşılan verilere göre, 2023 yılında Apple en yüksek marka değerine sahip şirket olarak birinci sırada yer alıyor. Microsoft ise ikinci sırada bulunuyor. Listenin devamında Amazon, Google, Samsung ve Toyota gibi markalar yer alıyor.
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- 29.11.2023 Amazon Q: Yeni nesil yapay zeka asistanı tanıtıldı
Güvenlik ve gizlilik gözetilerek tasarlanan yeni nesil üretken yapay zeka destekli asistan Amazon Q, AWS re: Invent 2023 etkinliğinde tanıtıldı. BMW Group gibi birçok şirketin de ilgiyle takip ettiği bu yenilik, çalışanların şirket verilerini etkili bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor.
- 29.11.2023 Jeff Bezos, satın aldığı dağa 42 milyon dolarlık saat inşa ediyor
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, ABD'nin Teksas eyaletinde bir dağın içine insan medeniyeti yok olduğunda bile ayakta kalmaya devam edecek bir saat inşa ediyor. 10 bin yıl boyunca zamanı ölçecek ve yılda 1 kez tıklayacak olan saatin yapımı için 42 milyon dolar harcandı.
- 24.11.2023 Amazon Çalışanları Avrupa'da Grevde
Amazon'un Avrupa'da tedarik merkezlerinde çalışanlar, ücret dahil, çalışma şartlarını protesto etmek için 'Efsane Cuma' yoğunluğunda greve gitti. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'da Amazon'un dağıtım merkezlerinde çalışanlar ücret dahil çalışma şartlarını protesto etmek için greve gitti. 'Make Amazon Pay' kampanyasına katılan çalışanlar, daha iyi çalışma koşulları ve ücretler talep ediyor.
- 17.11.2023 Amazon, İstanbul ve Ankara'da Aynı Gün Teslimat hizmetini durdurdu
Dünyanın en büyük e-ticaret devlerinden Amazon, Türkiye'deki operasyonlarında değişiklik yaparak Aynı Gün Teslimat hizmetini İstanbul ve Ankara'da durdurdu. Şirket, önümüzdeki yılın başlarında yenilenmiş servisiyle bu hizmeti tekrar sunmayı planlıyor.
- 17.11.2023 Amazon, Hyundai ile iş birliği yaparak araç satışına başlıyor
Amazon, 2024'ün ikinci yarısında kendi web sitesi üzerinden araç satışına başlayacağını duyurdu. Şirket, müşterilere özelleştirme imkanı sunacak ve çevrim içi ödeme yapma seçeneği sunacak. Araç satışı ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayacak ve diğer üreticilerin de dahil olması bekleniyor. Ayrıca Hyundai, Amazon Web Services'i kullanacak ve Alexa sesli asistanını yeni nesil araçlara entegre edecek.
- 16.11.2023 Rekabet Kurumu, Amazon, Hepsiburada ve Trendyol'u Soruşturmanın Kapsamını Genişletti
Rekabet Kurumu, Türkiye'nin en çok ürün satan e-ticaret şirketleri Amazon, Hepsiburada ve Trendyol hakkında başlattığı soruşturmanın kapsamını genişleterek, tüm e-ticaret şirketlerini mercek altına aldı. Soruşturma, bir vatandaşın şikayeti üzerine başlamış ve genel bir incelemeye dönüşmüştür.
- 15.11.2023 Jeff Bezos'un dünyanın en büyük yelkenli yatı tartışma yarattı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile birlikte dünyanın en büyük yelkenli yatında Avrupa'yı geziyor. Yatın inşası sırasında tarihi bir köprünün sökülmesi gerektiği için tartışmalara yol açtı. Ancak Hollandalı vatandaşların tepkisi üzerine köprüyü sökme talebi geri çekildi. Bezos'un lüks yaşam tarzı ise Avrupalı vatandaşları rahatsız etti.
- 15.11.2023 Rekabet Kurumu, Trendyol, Amazon ve Hepsiburada için inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, Türkiye'deki hızla büyüyen e-ticaret pazarında fiyat konusunda anlaşma yapıldığı iddialarını araştırmak için Trendyol, Amazon ve Hepsiburada üzerinde inceleme başlattığını açıkladı. Soruşturma, bu platformlarda kullanılan 'Buybox' mekanizmasını da inceleyecek.
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- 10.11.2023 Amazon Türkiye, yeni lojistik merkeziyle yılın en yoğun dönemine hazırlanıyor
Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan, Amazon'un yeni lojistik merkezinin bu yıl ilk kez tam kapasiteyle yılın en yoğun dönemlerinden birine hazırlandığını bildirdi. Merkez, müşterilere uygun fiyatlarla kampanya fırsatı sunarken Türkiye'deki KOBİ'lerin satış hacimlerini büyütmelerine destek olacak.
- 7.11.2023 İngiltere'de istediği zammı alamayan Amazon çalışanları greve gitti
İngiltere'de saat başına 15 sterlin talep eden Amazon çalışanları, istediği ücreti alamayınca yeniden greve gitti. Bugün başlayan grev nedeniyle 3 gün boyunca iş bırakacak olan işçiler, platformun en fazla satış yaptığı 24 Kasım'daki Black Friday'de de grev yapacak.
- 7.11.2023 Redmi 13C Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı
Xiaomi'nin alt markası Redmi, orta segmente hitap eden yeni modeli Redmi 13C'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Amazon'da listelenen telefonun özellikleri ve fiyatı da açıklandı. Redmi 13C, 6.74 inç 90 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran, Helio G85 işlemci, 50 MP üçlü arka kamera kurulumu ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak. Telefonun fiyatı ise 130 euro ile 150 euro arasında değişecek.
- 27.10.2023 Amazon Prime Gaming Kasım Ayı Programı
Amazon Prime Gaming'in Kasım ayı programı, abonelerin talep edebileceği heyecan verici oyunlarla dolu. Kıyamet sonrası aksiyondan arcade klasiklerine kadar çok çeşitli oyun deneyimleri sunan oyunlara gelin beraber göz atalım! Aboneler 2 Kasım'da başlayacak olan Rage 2'nin Deluxe Edition'ına sahip olabilirler. 9 Kasım'da Centipede: Recharged klasik böcek patlatmalı arcade oyununu modern görseller ve besteci Megan McDuffee'nin ilgi çekici müzikleriyle yeniden canlandırıyor. 10 Kasım'da oyuncuları mantık temelli bulmacalarla zorlayan bir bulmaca platform oyunu olan Evan's Remains geliyor. Amazon Prime Gaming üyeleri, 16 Kasım'da Star Wars: Knights of the Old Republic'e kavuşacaklar. 22 Kasım'da The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, rol yapma oyunlarına hicivli yaklaşımıyla bilinen popüler Naheulbeuk evrenine dayanan taktiksel RPG oyununu ilginç bir mizah anlayışıyla bir araya getiriyor. 23 Kasım'da kült klasik çift çubuklu nişancı oyunu Black Widow: Recharged gelecek. Ayın kapanışında Amazon Prime Gaming aboneleri, zaman döngülü bir macera-bulmaca oyunu olan Orten was the Case ve 1981 yapımı klasik oyunun yeniden uyarlaması Caverns of Mars: Recharged'a sahip olacaklar.
- 24.10.2023 Amazon Nehri'nde Kuraklık Sonucu İnsan Yüzleri Açığa Çıktı
Brezilya'da devam eden kuraklık nedeniyle Amazon Nehri'nin su seviyesi rekor düşük seviyelere geriledi. Bu durum, bin yıldan uzun süre önce kayalara oyulan insan yüzlerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Arkeologlar, daha önce fark edilemeyen çeşitli çizimlerin keşfedildiğini belirtiyor. Bu çizimler, Manaus kentinde bulunan Ponta das Lajes kıyı şeridinde yer alıyor. Yüzlerin, Kristof Kolomb'un keşifleri öncesinde bu bölgede yaşayanlar tarafından yapıldığı düşünülüyor. Brezilya hükümeti ise kuraklığı iklim değişikliğine ve El Nino hava olayına bağlıyor.
- 10.10.2023 Tuzla Belediyesi, Amazon'un İstanbul'daki lojistik merkezi için personel sağlıyor
Tuzla Belediyesi, e-ticaret markası Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik merkezinin açılışının ardından personel ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'ne başvuran 65 kişiden 38'i Amazon'un insan kaynaklarıyla görüşerek işbaşı yaptı.
- 9.10.2023 Amazon, Musk'ın Starlink uydularına rakip olacak
Amazon, Project Kuiper ile 3200 uydusuyla Dünya'nın yörüngesinde dolaşacak. Uzay kirliliği endişesiyle Uluslararası Astronomi Birliği bir toplantı düzenledi. Uyduların parlaklığı astronomi çalışmalarını olumsuz etkileyebilir ve çarpışma riskini artırabilir.
- 9.10.2023 Amazon'un sahip olduğu Ring, dünya dışı yaşam formu yakalayanlara 1 milyon dolarlık ödül teklif ediyor
Amazon'un sahip olduğu görüntülü kapı zili üreticisi Ring, dünya dışı yaşam formu yakalayan herkese 1 milyon dolarlık büyük bir ödül teklif ediyor. Yarışma, 3 Kasım'da sona erecek ve kullanıcılar yaratıcı yorumlarıyla 500 dolarlık Amazon hediye çeki kazanma şansına da sahip olacak.
- 6.10.2023 Amazon, Project Kuiper ile Starlink'e rakip oluyor
Amazon, Project Kuiper'ın ilk uydularını fırlatmaya hazırlanıyor ve böylece uzayda geniş bant internet hizmeti sunma hedefine bir adım daha yaklaşıyor. Şirket, prototip uyduları kullanarak uzaydaki testleri gerçekleştirecek ve müşteri terminalleri ile iletişim ağını test edecek. Amazon'un hedefi, 2024'ün ilk yarısında ilk üretim uydularını uzaya göndermek ve 6 yıl içinde 3.200'den fazla uydusuyla geniş bant internet hizmeti sunmak.
- 6.10.2023 Brezilya'da Kuraklık Nedeniyle 140 Nehir Yunusu Öldü
Brezilya'nın kuzeyinde, Amazon ormanlarının bir parçası olan Tefe Gölü bölgesinde en az 140 nehir yunusunun kuraklık nedeniyle öldüğü belirlendi. Kıyıya vuran ya da suda sürüklenen ölü yunusların fotoğrafları, aşırı hava olaylarının doğal yaşam üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor. Yetkililer, 13 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanırken, ölen yunus sayısının artacağı görüşünde. Brezilya hükümeti ise yunus ölümlerinin araştırılması ve tehlike altındaki hayvanların kurtarılması için acil operasyon başlattı.
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- 3.10.2023 TikTok, reklamsız abonelik planını test ediyor
TikTok, reklamsız abonelik planı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, ABD'de bu özelliği test ediyor ve aylık 4,99 dolarlık bir fiyatla sunuluyor. Diğer platformların da başvurduğu bu program, TikTok'un gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.
- 29.09.2023 Amazon Prime Gaming Ekim 2023 Oyunları Belli Oldu
Amazon Prime Gaming, önümüzdeki ay oyunculara toplamda 6 oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. Bu oyunlar arasında Ghostwire: Tokyo gibi dikkat çekici yapımlar da bulunuyor. Oyunları kütüphanenize eklemek için Amazon Prime Gaming'in web sitesine girip Talep Et butonuna tıklamanız yeterli.
- 26.09.2023 Amazon, yapay zeka yarışında liderliğe doğru ilerliyor
Amazon Web Services (AWS), yapay zeka teknolojilerine odaklanmak için Anthropic'e 4 milyar dolarlık bir yatırım yaparak liderliğe doğru ilerliyor. AWS, bu stratejik ortaklıkla gelecekteki yapay zeka modellerini eğitme ve dağıtma konusunda öncü olmayı hedefliyor. Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka robotu Claude, diğer sistemlere göre daha zor kandırılabilirliğiyle dikkat çekiyor. AWS müşterileri, Amazon Bedrock aracılığıyla Anthropic'in modellerini kullanabilecekler.
- 22.09.2023 Amazon Prime Video Reklamlı Katman Geliyor
Türkiye pazarında büyük bir ilgi gören Amazon Prime, reklamlı katman uygulamasını hayata geçiriyor. Aylık abonelik fiyatına ek olarak reklamsız katman üyeliği sunacak olan Amazon Prime Video, rakiplerinin stratejisini benimseyerek reklam gelirlerini artırmayı hedefliyor.
- 17.09.2023 Brezilya'da iniş yapan uçak düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'nın Amazonas eyaletinde çift motorlu bir turboprop olan EMB-110 uçağının düşmesi sonucu içindeki 12 yolcu ve 2 mürettebat olmak üzere toplam 14 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'dan orman kasabası Barcelos'a doğru hareket ettiği ve yolculuğunu tamamlamaya yakınken düştüğü belirtildi. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.
- 15.09.2023 Ünlü gazeteci Fatih Altaylı: Atatürk dizisi Netflix ve Amazon tarafından yayınlanacak
Fatih Altaylı, kendi sitesinde yayınladığı köşe yazısında, Disney Plus'ın sadece Türkiye'de yayınlamaya karar verdiği Atatürk dizisinin Netflix ve Amazon tarafından küresel çapta yayınlanacağını iddia etti. Dizi, Show TV genel müdürü Saner Ayar tarafından başlatılmış ve HBO tarafından satın alınmak istenmişti. Ancak HBO projeden vazgeçti ve Disney Plus satın aldı. Diaspora tartışmaları nedeniyle Disney Plus, diziyi sadece Türkiye'de yayınlama kararı aldı. Bu karar, platformun Türk kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanmasına neden oldu. Dizi, 6 bölümlük dizi olarak Fox'ta yayınlanacak ve 2 bölümlük film şeklinde sinemalarda gösterime girecekti. Ancak yeni gelişmelere göre, film tüm Avrupa'da ve Doğu Asya ülkelerinde vizyona girecek. ABD ve Rusya'da ise görüşmeler devam etmekte. Fatih Altaylı'ya göre, Atatürk dizisi Amazon Prime Video ve Netflix tarafından küresel çapta yayınlanacak.
- 14.09.2023 Herniks, çevre dostu ürünlerle evcil hayvan kategorisini genişletti
Herniks markası, yenilikçilik yaklaşımıyla tasarladığı çevre dostu ürünlerle gezegenin geleceğini koruyor. Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, evin dekoruna uyum sağlayan ve karbon ayak izini azaltan ürünlerin üretiminde çevre dostu malzemeler kullanıldı. Herniks'in yeni evcil hayvan ürünleri yelpazesi, farklı karakterlerdeki evcil hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ürünleri içeriyor. Herniks Kurucu Ortağı Efecan Ataalp, markayı hayvan sevgisi ve hobisini işe dönüştürme hayaliyle kurduklarını belirtti. Herniks, tüm pet kategorisini kapsayacak şekilde ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor ve çevre bilincine sahip tüketicileri evcil hayvanlar ve gezegen için daha yeşil bir gelecek inşa etmeye davet ediyor.
- 12.09.2023 Honor 90 5G Tanıtımı Yaklaşıyor: İşte Özellikleri
Honor'un son amiral gemisi Honor 90 5G, kısa süre içinde tanıtılacak. Apple'ın ardından lansman yapacak olan Honor, olağanüstü özelliklere sahip bir cihaz sunacak. 512 GB'a kadar depolama ve 16 GB'a kadar RAM seçenekleriyle kullanıcı tercihlerine göre şekillendirilebilecek olan Honor 90, 6,7 inç kavisli Amoled ekran, 200 MP arka kamera, 50 MP ön kamera gibi özelliklerle dikkat çekecek. Ayrıca 120 Hz yenileme hızı, Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, MagicOS 7.1 işletim sistemi gibi özelliklere de sahip olacak. Fiyatının yaklaşık 420 dolar olması beklenen Honor 90, satışa Amazon üzerinden sunulacak.
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- 22.08.2023 Google Reklamları Dolandırıcıların Ağına Takıldı
Google reklamları, Amazon aramalarını hedef alan yeni bir saldırı türüne maruz kaldı. Sahte reklamlar, kullanıcıları sahte sitelere yönlendirerek dolandırıcılık yapmaktadır. Bu saldırıda, Microsoft'un sahte destek hattı da kullanılmaktadır. Google ve Amazon, reklamları kaldırmak ve güvenlik önlemleri almak için harekete geçmiştir.
- 12.08.2023 Amazon, çalışanlarını ofislere davet ediyor
Pandemi döneminde uzaktan çalışma tercih edilen bir yöntem olmasına rağmen, Amazon gibi bazı şirketler çalışanlarını ofise çağırıyor. Amazon'un çalışanlarını izleyip cezalandırdığı iddia ediliyor. Şirket, çalışanlarına gönderdiği mailde haftada en az üç gün ofise gelmelerini beklentisini dile getiriyor. Amazon'un bu tutumu çalışanlar arasında tepkilere neden oluyor.
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- 28.07.2023 Amazon, Meta ve Microsoft'un öncülüğünde geliştirilen Overture Maps, haritalamada bir ilki başarabilir
Google Maps'in liderliğine meydan okuyan Overture Maps, 59 milyon bölge verisiyle hizmete açıldı. Meta, Amazon, Microsoft ve TomTom tarafından geliştirilen bu ücretsiz harita uygulaması, Google Maps'e alternatif olarak sunuluyor. Açık kaynaklı olan Overture Maps, geliştiriciler tarafından ücretsiz kullanılabiliyor ve OpenStreetMap verileri üzerine inşa edildi. Bu yeni hizmet, haritalama alanında rekabeti artırabilir ve diğer harita uygulamalarının gelişimine katkı sağlayabilir.