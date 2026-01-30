40 milyon dolarlık fiyasko: Melania belgeseli ilk gününde çakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

40 milyon dolarlık fiyasko: Melania belgeseli ilk gününde çakıldı

40 milyon dolarlık fiyasko: Melania belgeseli ilk gününde çakıldı
30.01.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın hayatını konu alan Melania belgeseli, vizyondaki ilk gününde kelimenin tam anlamıyla gişeye çakıldı. Amazon MGM Studios tarafından 40 milyon dolarlık dev bir bütçeyle hazırlanan yapım, Londra gibi metropollerdeki ilk seanslarında yalnızca 3 bilet satabildi. Dev tanıtım bütçesine rağmen seyircinin ilgi göstermediği belgesel, sinema salonlarının boş kalmasıyla son yılların en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın hayatına ışık tutması beklenen "Melania" belgeseli, sinema tarihine geçecek bir hayal kırıklığıyla vizyona girdi. Dev bütçesine ve agresif reklam kampanyasına rağmen yapım, ilk seanslarında adeta boş salonlara oynadı.

Amazon MGM Studios'un, Melania Trump'ın 2025 Başkanlık Yemin Töreni öncesindeki 20 günlük hazırlık sürecini kayıt altına aldığı belgesel için tam 40 milyon dolarlık devasa bir bütçe ayırdığı biliniyor. Ancak büyük umutlarla vizyona giren yapım, izleyiciden beklediği karşılığı bulamadı.

SALONLAR BOŞ KALDI: SADECE 3 BİLET

Londra gibi dünya başkentlerinde bile beklenen ilgiyi görmeyen belgesel için paylaşılan rakamlar şoke edici. Bazı sinemalarda gün içindeki seanslar için toplamda sadece üç bilet satıldığı bildirildi. Milyon dolarlık tanıtım çalışmalarına rağmen salonların boş kalması, yapımcı şirket için büyük bir hüsran olarak nitelendiriliyor.

Hem siyasi hem de ticari bir kriz haline dönüşen "Melania" belgeselinin, bu başlangıcın ardından vizyonda ne kadar kalacağı merak konusu.

Kültür Sanat, Politika, Magazin, Sinema, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 40 milyon dolarlık fiyasko: Melania belgeseli ilk gününde çakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı

17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:12:52. #7.11#
SON DAKİKA: 40 milyon dolarlık fiyasko: Melania belgeseli ilk gününde çakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.