Kayseri\'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki genç yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi’nde karşılaşan A.K. (19) ile G.B. (16) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre A.K., yanında bulunan bıçakla G.B.’yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. G.B.’nin tedavisi sürüyor.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli A.K. olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.