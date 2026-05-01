Almanya Başbakan Yardımcısı Klingbeil: "Trump\'ın tavsiyelerine ihtiyacımız yok"

Avrupa'nın, kimsenin şantajına maruz kalmamak için ekonomik bakımdan güçlü olması gerektiğini belirten Klingbeil, "Donald Trump'ın bugün veya yarın nasıl bir ruh halinde olacağına bağımlı olmamızı istemiyorum." dedi.

Klingbeil, Trump'ın "İran'daki savaşı sonlandırmakla yükümlü" olduğunu vurgulayarak, bu savaşın işçilere, tüketicilere ve ekonomiye yük olarak yansıdığını ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması konusunda Trump'ı eleştiren Klingbeil, "Sanırım (Trump) bunun gerçekten 2-3 günlük mesele olacağını ve sonra her şeyin yoluna gireceğini düşündü." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Bergkamen kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve ülkesine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'da 27 Nisan'da bir okulda öğrencilerle bir araya gelen Merz, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını belirtmişti. Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok." demişti. ABD'lilerin, İran'daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiklerini ve bunun da çatışmayı şimdi sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını savunan Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Merz'in bu açıklamalarına karşı Trump, sosyal medya hesabından, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor." ifadesini kullanmıştı. Trump ayrıca, ülkesinin Almanya'da konuşlu askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini belirtmişti.