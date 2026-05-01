İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı

01.05.2026 21:50
İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit'ten Türkiye'ye getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda'dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.

18 TÜRK VATANDAŞI GELDİ 

Alıkonulan Türk vatandaşlarından 18'i Türkiye’ye dönerken, sağlık kontrolü nedeniyle bu uçağa binemeyen iki vatandaşın da yarın Türkiye'de olmasının öngörüldüğü öğrenildi. Uçakta bulunan 4 ABD, 5 Arjantin, 2 Avustralya 1 Bahreyn, 2 Brezilya, 6 Büyük Britanya, 1 Hollanda, 3 İspanya, 2 İtalya, 10 Malezya, 1 Meksika, 1 Pakistan, 1 Şili ve 2 Yeni Zelanda vatandaşı da İstanbul’a geldi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU 

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

İSRAİL 175 AKTİVİSTİ ALIKOYDU 

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 175 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs'ta Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı.

Serbest kalan aktivistlerin bir kısmı Yunanistan'dan ayrılmaya başlarken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Asıl şov şimdi başlıyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
