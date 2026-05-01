Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem

01.05.2026 22:36
Giresun’un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Hasbi Dede’nin dava dosyasındaki mesajlaşma içerikleri ortaya çıktı. Dede'nin Tuana'ya "Bu saatte neden yazar bir adam sana, duyulsun istemem sana yazdığımı" gibi mesajlar gönderdiği belirlendi.

Giresun’un Görele ilçesinde “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla yargılanan eski belediye başkanı Hasbi Dede hakkında verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin dosyada, sanığın mağdura gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

MAHKEME CEZA VERMİŞTİ

Mahkeme, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi. Kararın ardından dosyadaki detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

MESAJ İÇERİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

TV 100'ün haberine göre, Hasbi Dede’nin 16 yaşındaki Tuana’ya birden fazla kez yazdığı ve dikkat çeken ifadeler kullandığı görüldü.

Mesajlarda Dede’nin, “Rahat olmak istemez misin, ürküttün beni” ifadelerinin yanı sıra, mağdura yönelik kişisel sorular sorduğu, kendisini sorgulayan ve iletişimin duyulmasını istemediğini ima eden cümleler kurduğu belirtildi.

Yazışmalarda ayrıca “Kendini beğeniyor musun, ama sen utangaçsın, neden altında bir şey arıyorsun”, “Bu saatte neden yazar bir adam sana” gibi ifadelerin de yer aldığı görüldü. 

İşte o mesajlar: 

